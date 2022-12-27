Сотрудничество России и Китая в пилотируемой космонавтике станет актуальным при дальних полетах в космос - Крикалев

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай пока не обсуждают сотрудничество в пилотируемой космонавтике, но перспективы в этой сфере станут актуальны при освоении дальнего космоса, сообщил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Пока нет, хотя в перспективе это возможно", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос, обсуждалось ли сотрудничество РФ и КНР в пилотируемой космонавтике.

По его словам, обсуждения возможного сотрудничества на низкой околоземной орбите велись, "но пока каждый идет своей дорогой".

"В будущем, наверное, особенно при дальних полетах, это сотрудничество будет более технически целесообразным", - сообщил Крикалев.

"Может быть, и на низкой орбите будем взаимодействовать, но для этого нужно решить достаточно много как технических, так и организационных вопросов", - заявил он.

Также исполнительный директор "Роскосмоса" оценил возможности интеграции российского перспективного транспортного корабля (ПТК) "Орел" к китайской сверхтяжелой ракете для доставки совместных экипажей на Луну.

"Теоретически возможно, но практически это довольно сложный вопрос. Потому что для того, чтобы поставить корабль на ракету, нужно иметь все наземное оборудование в том месте, где стоит ракета, чтобы технически подготовить аппарат к запуску", - сказал Крикалев.

По его словам, гораздо более вероятно взаимодействие российских и китайских кораблей уже в космосе. "Так же, как у нас в свое время стыковались "Союз" и "Аполлон", как стыковались шаттлы к станции "Мир" и так далее", - отметил Крикалев.

Он сообщил, что вопрос об интеграции российского перспективного корабля с китайской сверхтяжелой ракетой между двумя странами не обсуждался.

"Велся разговор о возможном взаимодействии уже в космосе как с американской программой, так и с китайской", - сказал Крикалев.

24 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация достигла устной договоренности с космичиеским агентством Китая о взаимной интеграции своих пилотируемых кораблей к сверхтяжелым ракетам-носителям двух стран.

По его словам, договоренность предстояло закрепить протоколами и техническими научными заключениями.

17 марта 2021 года соответствующую идею высказал Дмитрий Рогозин, занимавший тогда должность главы "Роскосмоса". "Я не исключаю того, что, если будет политическая воля, то можно было бы адаптировать наш корабль к их ракете и, наоборот, их корабль к нашей", - сказал он.

21 декабря гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что Россия и Китай подписали соглашение о совместных работах по освоению Луны и создании лунной базы.

5 декабря премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что подготовлено к подписанию межправительственное соглашение между РФ и КНР о создании Международной научной лунной станции.

В марте 2021 года РФ и Китай подписали межправительственный меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области создания международной научной лунной станции.

16 июня 2021 года Россия и Китай представили "дорожную карту" строительства совместной лунной базы.

15 декабря 2021 года в интервью "Интерфаксу" Рогозин заявил, что ключевой аспект российско-китайского проекта по созданию лунной станции - равноправие партнеров, его отсутствие стало основной причиной выхода России из американского проекта Gateway.