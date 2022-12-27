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Интерфакс-АВН

Первый модуль Российской орбитальной станции находится в высокой степени готовности - Роскосмос

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Макет герметичного отсека НЭМ
Макет герметичного отсека НЭМ.
Источник изображения: Артем Геодакян / ТАСС

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Научно-энергетический модуль (НЭМ), который рассматривается специалистами в качестве первого модуля перспективной Российской орбитальной станции (РОС), сейчас находится в высокой степени готовности, сообщил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Модуль находится в высокой степени готовности в РКК "Энергия", и мы должны определить то, как он может быть максимально эффективно использован в интересах российской космонавтики", - сказал Крикалев.

"Изначально НЭМ задумывался как последний модуль российского сегмента МКС, но, с учетом перспектив завершения эксплуатации станции в ближайшие годы, встал вопрос о целесообразности отправки модуля на МКС и возможности его использования в составе РОС. Сейчас этот вопрос обсуждается", - сообщил он.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса", окончательное решение по модулю будет принято по результатам эскизного проекта, завершение которого запланировано на вторую половину 2023 года.

Как сообщалось, Россия рассматривает возможность создания новой национальной станции, которая придет на замену МКС.

21 декабря глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что проект создания РОС еще не получил финансирования, материалы о необходимости ее строительства будут представлены президенту и правительству РФ в следующем году.

14 ноября Крикалев сообщил, что проект по созданию РОС еще не одобрен правительством.

23 октября вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что стоимость создания РОС будет определена по итогам сдачи эскизного проекта во второй половине 2023 года.

26 июля генеральный конструктор РКК "Энергия" Владимир Соловьев заявил о завершении первого этапа эскизного проектирования РОС.

По данным генконструктора, НЭМ в качестве первого модуля РОС может быть выведен на орбиту ракетой-носителей "Ангара-А5М" в 2028 году. По его словам, модуль необходимо будет "дооснастить различными системами, в том числе блоком гиродинов, чтобы получить возможность использовать его несколько лет в качестве основного модуля".

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