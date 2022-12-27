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Интерфакс-АВН

Российскую стратегическую авиацию оснастят гиперзвуковым оружием - командующий

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Сергей Кобылаш.
Сергей Кобылаш.
Источник изображения: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские стратегические самолеты получат новые крылатые гиперзвуковые ракеты, сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

"В интересах дальней авиации осуществляется разработка и поставка всей номенклатуры авиационных средств поражения, в том числе новых крылатых гиперзвуковых ракет", - сказал Кобылаш в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

Он сообщил, что в 2023 году в части дальней авиации поступят модернизированные самолеты.

"В целях наращивания боевых возможностей дальней авиации продолжается глубокая модернизация основных типов наших боевых самолётов до уровня Ту-160М, Ту-95МСМ и Ту-22М3М, а также возобновлено производство авиакомплекса Ту-160 в варианте Ту-160М. В будущем году первые такие самолёты поступят в строевые части", - сообщил Кобылаш.

"В настоящее время в интересах нашего объединения силами военной науки и предприятий оборонно-промышленного комплекса проводится модернизация находящихся в боевом составе стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, а также дальних бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3. После проведённых промышленностью работ самолёты приобретают улучшенные характеристики и возможности по их эксплуатации в авиационных частях, а также по более точному применению авиационных средств поражения", - сообщил Кобылаш.

"Одновременно ведётся разработка перспективного авиационного комплекса дальней авиации, способного решать широкий спектр задач как ядерного, так и неядерного сдерживания", - сказал командующий.

По официальным данным, в состав дальней авиации Воздушно-космических сил РФ входят стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Самолеты дальней авиации - воздушный компонент российской ядерной триады, но также могут наносить удары обычным ракетно-бомбовым вооружением, в том числе крылатыми ракетами.

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Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-22М
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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