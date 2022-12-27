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Интерфакс-АВН

Полет корабля "Орел" к Луне станет возможен только с появлением сверхтяжелой ракеты - "Роскосмос"

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«Орел»
«Орел».
Источник изображения: Роскосмос

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Полет к Луне перспективного транспортного корабля (ПТК) "Орел" возможен только в связке с ракетой-носителем сверхтяжелого класса, заявил в интервью "Интерфаксу" исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Миссия к Луне будет возможна, когда появится ракета более тяжелого класса, которая сможет туда выводить не только сам корабль, но и разгонный блок", - сказал Крикалев, отвечая на вопрос о возможности полета ПТК к Луне.

По его словам, на первом этапе летных испытаний ПТК планируется провести три полета на низкую околоземную орбиту.

"Первый этап включает испытания на низкой околоземной орбите - первые два полета беспилотные, третий должен быть пилотируемым", - сообщил исполнительный директор госкорпорации.

Крикалев отметил, что по подобной схеме испытывали американский космический корабль Orion, который недавно вернулся на Землю после лунной миссии Artemis I ("Артемида-1").

"Сначала провели его летные испытания на околоземной орбите, а полет на Луну стал возможен с появлением ракеты сверхтяжелого класса SLS", - сказал он.

11 декабря корабль Orion вернулся на Землю после 25-суточной лунной миссии. В ходе нее он дважды - 21 ноября и 5 декабря - совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км.

Запуск корабля был осуществлен 16 ноября сверхтяжелой ракетой-носителем Space Launch System (SLS) в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1"). Ракета стартовала с Космического центра имени Кеннеди во Флориде.

15 апреля Дмитрий Рогозин, занимавший тогда пост главы "Роскосмоса", заявил, что планы организовать пилотируемую экспедицию на Луну потеряли актуальность из-за конфликта на Украине, и госкорпорация сосредоточится на вопросах обеспечения безопасности.

4 октября гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что к 2030 году Россия технологически будет готова к высадке космонавтов на Луну.

10 февраля 2021 года глава Ракетно-космического центра "Прогресс" Дмитрий Баранов заявил, что разработка ракеты "Енисей", которую создавали для лунной программы, приостановлена, проектировщики ожидают решения по изменению облика.

Ранее сообщалось, что Совет по космосу РАН рекомендовал отложить создание предназначенной для полетов к Луне ракеты-носителя сверхтяжелого класса на неопределенный срок.

Разработка многоразового корабля "Орел" идет в России в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

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Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Orion КК
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Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Рогозин Дмитрий
Проекты
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Луна
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