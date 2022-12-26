Израильский генерал назвал несколько причин, по которым Украина не получит противоракетную систему «Железный купол»

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Несмотря на то, что США предоставляют Украине зенитный ракетный комплекс Patriot, Израиль не намерен передавать Киеву противоракетную систему "Железный купол". На это у Тель-Авива имеются несколько причин, пишет бригадный генерал Яков Нагель в статье для американского издания The National Interest.

Соединенные Штаты передают Украине батарею противоракетного комплекса Patriot, как бы показывая другим странам, что поставка Киеву передовых зенитных систем приветствуется Вашингтоном. Однако Израиль вряд ли поставит Зеленскому систему противовоздушной обороны "Железный купол", и на это имеются несколько причин.

Киев довольно длительное время настойчиво добивался от Тель-Авива поставок израильских военных передовых систем, но неизменно получал отказ, хотя другую помощь Киеву Израиль оказывает. Несмотря на неоднократные запросы со стороны Украины, Минобороны страны отказало в поставках ЗРК "Железный купол". По мнению генерала, на это у Тель-Авива было четыре причины.

Во-первых, Израиль опасается, что в случае поставки данной системы на Украину, она попадет в руки российских войск. Это было бы не так страшно, если бы в союзниках у России не значился Иран. Комплекс, с большой долей вероятности, будет передан Тегерану со всеми вытекающими из этого последствиями.

Во-вторых, у армии Израиля самой не хватает противоракетных систем и отдавать их другой стране в такой ситуации было бы преступлением. В-третьих, комплекс довольно сложный и обучение украинских военных займет большой промежуток времени. Как заявил Нагель, в краткосрочной перспективе ЗРК Киеву не поможет.

И, в-четвертых, Израиль не желает портить отношения с Россией поставкой вооружений Украине. Эта причина, вероятней всего, является основной. Таким образом, Киев израильских ЗРК не получит, подводит итог генерал.