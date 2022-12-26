Войти
Военное обозрение

Израильский генерал назвал несколько причин, по которым Украина не получит противоракетную систему «Железный купол»

440
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Несмотря на то, что США предоставляют Украине зенитный ракетный комплекс Patriot, Израиль не намерен передавать Киеву противоракетную систему "Железный купол". На это у Тель-Авива имеются несколько причин, пишет бригадный генерал Яков Нагель в статье для американского издания The National Interest.

Соединенные Штаты передают Украине батарею противоракетного комплекса Patriot, как бы показывая другим странам, что поставка Киеву передовых зенитных систем приветствуется Вашингтоном. Однако Израиль вряд ли поставит Зеленскому систему противовоздушной обороны "Железный купол", и на это имеются несколько причин.

Киев довольно длительное время настойчиво добивался от Тель-Авива поставок израильских военных передовых систем, но неизменно получал отказ, хотя другую помощь Киеву Израиль оказывает. Несмотря на неоднократные запросы со стороны Украины, Минобороны страны отказало в поставках ЗРК "Железный купол". По мнению генерала, на это у Тель-Авива было четыре причины.

Во-первых, Израиль опасается, что в случае поставки данной системы на Украину, она попадет в руки российских войск. Это было бы не так страшно, если бы в союзниках у России не значился Иран. Комплекс, с большой долей вероятности, будет передан Тегерану со всеми вытекающими из этого последствиями.

Во-вторых, у армии Израиля самой не хватает противоракетных систем и отдавать их другой стране в такой ситуации было бы преступлением. В-третьих, комплекс довольно сложный и обучение украинских военных займет большой промежуток времени. Как заявил Нагель, в краткосрочной перспективе ЗРК Киеву не поможет.

И, в-четвертых, Израиль не желает портить отношения с Россией поставкой вооружений Украине. Эта причина, вероятней всего, является основной. Таким образом, Киев израильских ЗРК не получит, подводит итог генерал.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Железный купол
Похожие новости
27.12.2021
Влияние санкционных режимов США и их союзников на продажи российского оружия
17.09.2021
Politico (США): системы ПРО «Железный купол» могут быть сброшены Украине из армии США
26.08.2019
Ракетная стратегия и тактика в войнах и конфликтах XXI века
06.07.2016
Три кита безопасности
16.05.2014
США не дадут Израилю поставить на границу с Россией системы ПРО на $13 млрд
21.04.2010
Зенитные ракетные системы: ситуация на мировом рынке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.12 00:21
  • 40337
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.12 00:18
  • 2
СВО ведет к масштабному усилению российской армии
  • 27.12 00:02
  • 1
Cпецслужбам расставили приоритеты
  • 26.12 23:58
  • 77
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 26.12 23:44
  • 2
В основе тактики боя – IT-технологии
  • 26.12 23:24
  • 8
Ростех представил бронированную LADA Niva Legend для эвакуации в полевых условиях
  • 26.12 23:04
  • 1
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
  • 26.12 15:20
  • 2
Путин: нужна обратная связь предприятий ОПК с подразделениями спецоперации
  • 26.12 12:13
  • 0
ВСУ продолжает усиливать группировку войск в северных районах страны
  • 26.12 11:42
  • 0
Что скрывается за «дружескими» объятиями Дуды и Зеленского?
  • 26.12 11:35
  • 1
Военный эксперт назвал ЗРС, способные сбивать гиперзвуковые ракеты
  • 26.12 11:11
  • 1
Глава Минобороны РФ прибыл на оборонные предприятия Ижевска с проверкой
  • 26.12 11:07
  • 5
Военный историк рассказал об уникальности российского беспилотника «Охотник»
  • 26.12 08:21
  • 1
Путин назвал обеспечение вооружением главной задачей предприятий ОПК
  • 26.12 08:16
  • 1
Созданный Россией за свой счет для Анголы спутник заработал