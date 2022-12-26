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Военное обозрение

Польша перебросила истребители МиГ-29 к границе Калининградской области, разместив их на авиабазе в Мальборке

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Источник изображения: topwar.ru

Польские истребители МиГ-29 переброшены к границе с Калининградской областью, все имеющиеся в распоряжении ВВС Польши 22 советских самолета разместили в 60 км от российского анклава. В командовании национальных военно-воздушных сил передислокацию никак не комментируют.

Польша сосредоточила все имеющиеся в наличии истребители советского производства МиГ-29 в одном месте, перебросив их на авиабазу Мальборк недалеко от границ с российской Калининградской областью. Ранее данные истребители базировались в районе города Минск-Мазовецкий недалеко от Варшавы.

Официальных сообщений Минобороны Польши по данному факту не было, с чем связана передислокация не сообщается. Высказывается предположение, что командование польских ВВС освобождает место для американских истребителей F-35A, которые начнут поступать на вооружение Польши в ближайшее время. Также не исключено, что в Минске-Мазовецком будут дислоцироваться южнокорейские истребители FA-50, поступление которых тоже ожидается в ближайшее время.

Как уже говорилось выше, на вооружении ВВС Польши стоят 22 боевых истребителя МиГ-29. В связи с планами сменить все, оставшееся от Советского Союза на западное, Варшава еще в марте этого года предложила передать все МиГ-29 Украине для противодействия "российской агрессии". Однако предложение было сделано таким образом, что ответственными за передачу назначались Соединенные Штаты. В общем, поляки предложили передать самолеты не Украине, а правительству США. В заявлении МИД Польши говорилось, что самолеты должны быть отправлены в Германию на авиабазу Рамштайн для принятия решения об их дальнейшей судьбе.

В США открестились от такого "подарка", в связи с чем Киев остался без истребителей, а поляки до сих пор не знают, куда деть советские самолеты.

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Страны
Германия
Польша
США
Украина
Южная Корея
Продукция
F-35A
FA-50
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