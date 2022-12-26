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РИА Новости

На 9-й конференции стран — участников КБТО не приняли итоговую декларацию

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Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии
Табличка на двери лаборатории имени Ричарда Лугара в Грузии.
Источник изображения: © Sputnik / Денис Асланов

Минобороны: из-за США на 9-й конференции КБТО не приняли итоговую декларацию

МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Из-за США на 9-й конференции государств-участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО) не приняли итоговую декларацию, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов на брифинге по итогам конференции.

Конференция проходила в Женеве с 28 ноября по 16 декабря.

"Возвращаясь к итогам конференции, хотел бы отметить, что попытки США и их союзников подстроить Конвенцию под свои интересы привели к тому, что в ходе мероприятия не удалось достичь принципиальных договоренностей по укреплению режима КБТО, а заключительный документ был принят без итоговой декларации. Ключевые инициативы Российской Федерации, Китая и других государств были заблокированы западными делегациями как "непрофильные" или "недостаточно проработанные", - сказал Кириллов.

По его словам, конференция выявила глубокие противоречия по вопросам реализации КБТО, обостряемые "навязчивым стремлением США к глобальному доминированию".

Он также добавил, что 9-я обзорная конференция крайне мало освещалась в западных СМИ, "которые игнорировали не только заявления, сделанные государствами-участниками, но и сам факт работы данного международного форума".

"Рассматриваем это как попытку США и их союзников умолчать о неудобной для Запада теме военно-биологических исследований, оставить пространство для маневра и в очередной раз заблокировать инициативы по укреплению режима нераспространения биологического оружия", - отметил Кириллов.

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Страны
Китай
Россия
США
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