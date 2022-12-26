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ТАСС

Путин отметил, что главная задача ОПК - обеспечить боевые части всем необходимым

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Сборка комплекса "Панцирь"
Сборка комплекса "Панцирь" на дочернем предприятии КБП им. академика А.Г. Шипунова "Щегловский вал".
Источник изображения: Сергей Фадеичев/ТАСС

Президент призвал улучшать качественные характеристики продукции предприятий ОПК с учетом полученного боевого опыта

ТУЛА, 23 декабря. /ТАСС/. Ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) - обеспечить в полном объеме боевые части всем необходимым вооружением и снаряжением надлежащего качества, заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу на совещании с руководством предприятий оборонной промышленности.

"Важнейшая, ключевая задача предприятий оборонно-промышленного комплекса - обеспечить наши подразделения, боевые части всем необходимым вооружением, техникой, боеприпасами, снаряжением. Причем в требуемом объеме и нужного качества, в короткие сроки", - подчеркнул глава государства.

Президент призвал улучшать качественные характеристики продукции предприятий ОПК с учетом полученного боевого опыта. "Важно совершенствовать и значительно улучшать характеристики вооружений и оснащения с учетом полученного боевого опыта", - сказал он. Глава государства добавил, что ждет соответствующих докладов по итогам ранее состоявшихся встреч с руководителями отдельных предприятий и в целом с руководством предприятий ОПК. "Хотел бы услышать от вас предложения по решению проблемных вопросов - их не может не быть в такой объемной, масштабной работе - и предложения, как мы будем двигаться, что мы будем делать для того, чтобы таких проблем было как можно меньше", - добавил президент.

Путин отметил, что осмотрел с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым Конструкторское бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова, где разрабатывается высокоточное оружие. Обращаясь к участникам совещания, он заверил, что будут обсуждены все темы, которые волнуют и которыми на протяжении долгого времени специалисты в области вооружений занимаются достаточно интенсивно. 

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Страны
Россия
Компании
КБП
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
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