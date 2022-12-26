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ИноСМИ

Игра Запада в русскую рулетку на Украине – опасная затея

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Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Белом доме в Вашингтоне. 21 декабря 2022 года.
Источник изображения: © AP Photo / Andrew Harnik

Политолог Миршаймер назвал антироссийскую политику Запада шагом к апокалипсису

Запад хочет не только победить Россию в украинском кризисе, но и выбить ее из рядов великих держав, заявил в интервью YouTube-каналу UnHerd американский политолог Джон Миршаймер. По его мнению, это крайне опасная затея, которая может закончится ядерным апокалипсисом.

Джон Миршаймер

Мой основной аргумент заключается в том, что Запад, я имею ввиду США, потому что именно они стоят сейчас у руля, – несет основную ответственность за украинский кризис. Запад имел трехкомпонентную стратегию с участием Украины, каждый элемент которой разрабатывался для того, чтобы превратить эту страну в западный бастион на границе с Россией.

И прежде всего эта трехкомпонентная стратегия предусматривала вступление Украины в НАТО. Затем – в Евросоюз. Ну, и способствование цветной революции, оранжевой революции в этой стране, которая превратит ее в прозападную либеральную демократию. Вот и все три элемента. Неудивительно, что русские сочли эту стратегию экзистенциальной угрозой.

Начиная с апреля 2008 года, когда по указке США в НАТО заявили, что Украина станет частью альянса, ситуация только ухудшалась. Впервые кризис грянул 22 февраля 2014 года, а теперь там идет полномасштабный военный конфликт.

Поймите, когда страна осознает, что столкнулась с экзистенциальной угрозой и впадает в отчаяние, то готова испытать судьбу и пойти на невероятно рискованные шаги. Лучшим примером служит нападение Японии на американский Перл-Харбор 7 декабря 1941 года.

Важно понимать, что японцы тогда в полной мере осознавали, что не более чем лают на слона. ВВП США был на порядок выше, как и возможность выставить куда более грозную армию. Японцы не тешили себя иллюзиями о победе. Они знали, что крохотный шанс у них все же есть, но, скорее всего, удача будет не на их стороне. И все равно напали. Напали потому, что поддались отчаянию на фоне попыток США задушить их страну экономически.

Япония могла вылететь из списка великих держав и потому решила действовать. Иными словами, движимая отчаянием великая держава согласна на любые, даже крайние меры. Это, кстати, одна из причин, по которым нам следует беспокоиться о возможном применении русскими ядерного оружия. Если случится так, что они станут проигрывать в нынешнем конфликте, положение может стать отчаянным.

Фактором повышения боевой эффективности украинской армии является национализм. Он не входит в реалистическую теорию международной политики, которой я придерживаюсь, но с реализмом совместим, причем очень даже неплохо. И с российской стороны он, кстати, тоже присутствует. Чем больше проходит времени и чем дольше русские ощущают нацеленное на себя оружие Запада, который хочет не только победить Россию, но и выбить ее из рядов великих держав, тем сильнее будет давать о себе знать русский национализм.

В данный момент я не считаю себя вправе судить об исходе конфликта на Украине, ведь он очень далек от завершения, и предсказать невозможно даже ход дальнейших событий. Но полагаю, не исключено, что русские в конечном счете победят. Не утверждаю, что будет именно так, но прямо сейчас никто не может уверенно заявить: Украина выиграла, Россия проиграла. Этот момент еще предстоит выяснить. Наблюдая за развитием событий, становится ясно, что русские целят в украинскую инфраструктуру, и это будет иметь колоссальные последствия.

Для меня и большинства моих друзей-реалистов совершенно очевидно, что нужно быть чрезвычайно осторожным, когда имеешь дело с вооруженным до зубов врагом-сверхдержавой, чье ЯО направлено прямо на тебя. Такого врага нельзя загонять в угол или в отчаянное положение, нельзя угрожать его существованию, потому что в таких обстоятельствах велика вероятность ядерного удара. Если это произойдет, не будет ни Лондона, ни Европы – мы все сгинем в огне ядерной войны. Я считаю, что главная цель – этого избежать.

Примечательно, что опасность осознают очень немногие. На Западе ведут всевозможное разговоры о победе над Россией на территории Украины, подрыве ее экономики, смене режима, а, может, даже распаде по принципу СССР. У этого государства тысячи боеголовок, и она наверняка их применит, окажись ее существование под угрозой. Речь идет об извращенном парадоксе, который люди, похоже, вообще не понимают: чем успешнее борьба НАТО и Украины с Россией, тем выше вероятность применения Россией ядерного оружия.

В данный момент стороны не смогут прийти к соглашению. Отовсюду мы слышим о важности и необходимости поиска дипломатических путей, и дипломатия действительно является важным элементом внешней политики, но американские власти об этом напрочь забыли. На Западе народ стал приравнивать дипломатию к политике умиротворения, и это бесконечно глупо. Я всегда выступаю за дипломатическое разрешение конфликтов, но в данном конкретном случае нужно задать себе вопрос: можно ли договориться, занимаясь исключительно дипломатией? На мой взгляд, нельзя, и сторонам придется разрешить конфликт на поле боя.

Здесь есть две большие проблемы: нейтралитет Украины и территориальный вопрос. Русские отхватили от Украины значительный кусок и верят в то, что теперь эти территории принадлежат им. Думаете, они охотно с ними расстанутся? Не говоря уже о Крыме. Не думаю. Русские явно не собираются отказываться от этих земель. Украинцы, в свою очередь, настаивают на их возвращении.

А с точки зрения американцев, уступка этих территорий России равносильна поражению Запада. США с союзниками ввязались во все это исключительно ради победы и считают любые уступки русским неприемлемыми. Это что касается территориального вопроса.

Теперь поговорим о нейтралитете для Украины. Русские выдвинули его условием и продолжают на нем настаивать, а украинцы в ответ требуют гарантий безопасности хоть от кого-нибудь. И единственный, кто реально может ее им дать, — это НАТО, в частности США и их европейские союзники. Так? Но в таком случае Украина де факто превращается в члена НАТО и ЕС, что неприемлемо для России.

Нет пути обеспечить Украине полный нейтралитет, пока она находится в ведении Запада. Русские такое не примут. Вместо этого они приложат все усилия, чтобы превратить Украину в недееспособную страну на задворках, чем они сейчас и заняты. Отсюда, и присоединение территорий, и разрушение Украины.

Нам стоит беспокоиться о двух сценариях исхода: применение Россией ядерного оружия и вступление в бой США или Запада. Тогда начнется самая настоящая война великих держав, США против России. Весной директор Национальной разведки США Эврил Хейнс выступила в сенате и заявила, что наиболее вероятной причиной использования ядерного оружия на Украине станет прямое вмешательство НАТО. Это очень опасно.

Британцы выступают в этом конфликте в роли группы поддержки, подталкивая США продолжать идти намеченным курсом в украинском вопросе. Это сильные союзники Киева, но ведут они себя очень глупо, равно как и поляки с прибалтами, да и сами американцы.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Ядерный щит
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