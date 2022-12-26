Гособоронзаказ по линии концерна "Калашников" в 2023 году будет увеличен - Шойгу

Ижевск. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в следующем году гособоронзаказ по линии концерна "Калашников" будет значительно увеличен.

"Министр обратил внимание гендиректора "Калашникова", что в следующем году гособоронзаказ по линии концерна будет значительно увеличен", - говорится в сообщении военного ведомства, распространённом в пятницу.

"Руководитель концерна Владимир Лепин доложил министру, что предприятия выполнили гособоронзаказ 2022 года в полном объеме. Шойгу уточнил у главы концерна, касается ли это всей номенклатуры производимых изделий. Лепин подтвердил, что ГОЗ выполнен и по стрелковому оружию, и по высокоточным боеприпасам", - информирует ведомство.

По словам Лепина, предприятия концерна выполнят поставленную задачу.

Министру обороны показали новейшие модели автоматов и снайперских винтовок, высокоточные боеприпасы и переносные зенитно-ракетные комплексы, выпускаемые "Калашниковым".