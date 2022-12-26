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В США заявили о готовности к бою прозванной в НАТО «Сатаной-2» российской ракеты

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Бросковые испытания МБР РС-28 «Сармат»
Бросковые испытания МБР РС-28 «Сармат».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) РС-28 «Сармат», названная экспертами НАТО «Сатаной-2», уже почти готова к бою. Об этом пишет американская газета New York Post (NYP).

Издание отмечает, что данную ракетную систему российские военные считают «супероружием», так как она рассчитана на 15 ядерных боеголовок, что на пять больше, чем у советского предшественника Р-36М.

«Ракета работает на жидком топливе и относится к категории "сверхтяжелых" межконтинентальных баллистических ракет — ракет с достаточной грузоподъемностью для доставки нескольких боеголовок, размещенных в так называемой разделяемой головной части индивидуального наведения. Другими словами, одна ракета теоретически может поразить до 15 ближайших целей», — заявляется в публикации. Там же уточняется, что оружие прошло все необходимые испытания в апреле 2022 года и уже готово к развертыванию.

21 декабря министр обороны Сергей Шойгу заявил о начале работ по развертыванию МБР РС-28 «Сармат» в России. «Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию», — пояснил руководитель министерства.

В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что «Сарматы» будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время. «Мы знаем, там есть некоторое движение вправо. Это не меняет наших планов. Все будет реализовано», — заверил он.

Ранее в сентябре гендиректор и генконструктор Государственного научного центра Макеева, академик Российской академии наук Владимир Дегтярь выразил мнение, что «Сармат» можно назвать «Сатаной» в квадрате.

Опытно-конструкторские работы по проекту «Сармат» начались в 2011 году: ракета способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный. Она имеет новое боевое оснащение и повышенные возможности прорыва системы противоракетной обороны. Первый пуск «Сармата» по программе госиспытаний прошел 20 апреля текущего года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
РС-20Б
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Ядерный щит
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