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Военное обозрение

Турция испытала систему наведения GOKCE, являющуюся аналогом американской системы Joint Direct Attack Munition (JDAM)

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Источник изображения: topwar.ru

Турция продолжает активно разрабатывать вооружение для беспилотной авиации и интегрировать их в системы вооружения беспилотников. Турецкая компания Tubitak SAGE разработала систему наведения GOKCE, чем-то напоминающую американский комплект наведения Joint Direct Attack Munition (JDAM).

Новая система представляет собой комплект из крыльев и хвостового блока, устанавливаемый на обычные свободнопадающие бомбы. Также в комплект входит лазерная головка самонаведения, устанавливаемая в передней части боеприпаса. Все это вместе позволяет бомбе маневрировать и более точно поражать цели.

Комплекс GOKCE испытали на турецком ударном беспилотнике Akinci. Во время тестов БПЛА поразил цель бомбой MK-83 массой примерно 455 кг, на которую установили систему GOKCE. Как сообщается, отклонение бомбы от цели было "незначительным". Беспилотник подсветил цель лазером с высоты примерно 6 км.

Летом в арсенал Akinci была введена ракета с лазерным наведением, ранее использовавшаяся только пилотируемыми самолетами. Речь идет о ракете LGK-82. Также Akinci получил на вооружение крылатую ракету SOM (Stand-off Mühimmat Seyir Füzesi).

Akıncı относится к классу "тяжелых" беспилотников. Беспилотник может совершать полет в полностью автоматическом режиме, самостоятельно садиться и взлетать. Максимальная скорость - 360 км/ч, крейсерская - 240 км/ч. Дрон оснащен радаром с АФАР, шестью компьютерами с искусственным интеллектом, системой наведения и шестью точками подвески вооружения общей массой 1350 килограммов.

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Страны
США
Турция
Продукция
JDAM
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TUBITAK
Проекты
АФАР
БПЛА
ИТ
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