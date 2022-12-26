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ТАСС

Китай к 2030 году начнет поиск пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы

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Компания China Aerospace Science and Industry
Компания China Aerospace Science and Industry.
Источник изображения: en.wikipedia.org

В ближайшие годы специалисты планируют изучить Юпитер, Уран и окраины Солнечной системы

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китай планирует к 2030 году приступить к поиску пригодных для жизни планет за пределами Солнечной системы. Об этом заявил в пятницу председатель Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) У Яньшэн.

"К 2030 году мы начнем реализацию миссии, которая называется "Поиск голосов". Ее задача - изучить космическое пространство за пределами Солнечной системы, чтобы выяснить, существуют ли там планеты, пригодные для жизни людей", - приводит его слова газета "Глобал таймс".

Как уточнил У Яньшэн, в ближайшие годы КНР собирается осуществить межпланетные миссии по исследованию Юпитера и Урана, а также окраин Солнечной системы. По его словам, примерно в 2025 году Китай запустит космический зонд к астероидам, находящимся сравнительно недалеко от Земли.

"Более того, в ближайшие 10-15 лет КНР осуществит миссию по доставке на нашу планету образцов с Марса", - заявил глава CASC. Председатель корпорации добавил, что к 2028 году Пекин намерен построить базовую структуру международной станции на Луне. Он напомнил, что одновременно китайские специалисты разрабатывают новую тяжелую ракету-носитель "Чанчжэн-9", которая будет способна доставлять до 150 тонн груза на околоземную орбиту.

"Наша задача - добиться того, чтобы Китай к 2030 году усилил свои позиции среди других ведущих стран, а к 2045 году - превратился в мощную космическую державу по всем направлениям", - подытожил У Яньшэн.

КНР активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. На орбите завершено строительство космической станции, которая вскоре должна заработать в штатном режиме. В 2021 году Китай осуществил 55 космических запусков, поставив национальный рекорд, обойдя по данному показателю США и заняв первое место в мире.

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Страны
Китай
США
Компании
CASC
Проекты
Луна
Чанчжэн
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