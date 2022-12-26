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Интерфакс-АВН

Вашингтон не способствует возвращению отношений с Китаем в русло здорового развития - глава МИД КНР

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Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио
Министр иностранных дел Китая Ван И выступает по итогам встречи в Токио.
Источник изображения: © AP Photo / Behrouz Mehri/Pool Photo via AP

Пекин. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Встреча в рамках саммита G20 на Бали председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена дала позитивный сигнал к тому, чтобы вывести отношения двух стран из сложной ситуации, однако последующие действия США противоречат достигнутым договоренностям, заявил глава МИД КНР Ван И.

"Следует отметить, что американская сторона, стремясь к диалогу, не может одновременно заниматься сдерживанием", - сказал китайский дипломат в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Ван И, как говорится в сообщении МИД Китая, отметил, что "это не разумная конкуренция, а необоснованное подавление; это делается не для того, чтобы контролировать различия, а для усиления противоречий".

"Это не сработало в Китае в прошлом и не сработает и в будущем. Китай будет продолжать решительно защищать свои собственные интересы в области суверенной безопасности и развития. Американская сторона должна обратить внимание на законные опасения Китая и прекратить сдерживать развитие Китая, особенно по непрерывным вызовам в отношении "красных линий", определенных Китаем", - подчеркнул министр.

МИД КНР сообщил, что стороны также обменялись мнениями по украинскому вопросу. При этом Ван И заявил, что Китай "продолжит играть конструктивную роль в урегулировании кризиса своими методами".

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Страны
Китай
США
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