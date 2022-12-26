"Украине дали, а члену НАТО — нет". Турки возмущены поставками Patriot Киев

Читатели Haber7 возмущены поставками США систем ПВО Patriot на Украину

В свете визита Зеленского в Вашингтон Блинкен сделал заявление о поставках оружия Украине, сообщает Haber7. Читатели портала возмущены отправкой Киеву систем ПВО Patriot: Турции, стране НАТО, их предоставить отказываются, зато Украине отдают просто так.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине военную помощь на сумму 1,85 миллиарда долларов, включая системы противовоздушной обороны Patriot.

Госсекретарь США Энтони Блинкен (Antony Blinken) сделал письменное заявление по поводу помощи Украине. Отметив, что США примут в Вашингтоне Владимира Зеленского, чтобы подчеркнуть поддержку украинскому народу, Блинкен продолжил: "За последние 300 дней Кремль безуспешно пытался стереть Украину с карты мира. Теперь Россия пытается использовать зиму в качестве оружия, замораживая и моря голодом мирных жителей Украины, заставляя семьи покидать свои дома. В ответ президент Джо Байден сегодня объявит, что США предоставят критически важные новые и дополнительные военные возможности, чтобы помочь Украине защитить себя от продолжающегося жестокого и неспровоцированного нападения России".

Блинкен сообщил, что в рамках полномочий, делегированных Байденом, будет санкционирована 28-я поставка оружия Украине, и отметил: "Поставки дополнительных боеприпасов и критически важного оборудования на сумму один миллиард долларов еще более расширят потенциал самообороны Украины на поле боя. Министерство обороны также выделит сегодня дополнительную помощь в области безопасности для Украины в размере 850 миллионов долларов в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины".

Таким образом, общая военная помощь администрации Байдена Украине с учетом этого пакета составит 21,9 миллиарда долларов, констатировал Блинкен. "Сегодняшняя помощь впервые включает в себя систему противовоздушной обороны Patriot, способную сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малой дальности и самолеты на значительно большей высоте, чем ранее предоставленные системы ПВО", — информировал госсекретарь.

В заявлении Госдепартамента США, касающемся деталей помощи, сообщается, что в пакет помощи на сумму один миллиард долларов войдут одна зенитная батарея Patriot, боеприпасы для HIMARS, 500 высокоточных 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 30 минометных систем разного калибра, 157 единиц бронетехники, ракеты HARM, высокоточные авиационные боеприпасы, 2,7 тысячи гранатометов и другие средства для обороны.

С другой стороны, в рамках помощи Украине на сумму 850 миллионов долларов будет предоставлено 45 тысяч 152-миллиметровых артиллерийских снарядов, 20 тысяч 122-миллиметровых артиллерийских снарядов, 50 тысяч 122-миллиметровых снарядов "Град", 100 тысяч 125-миллиметровых танковых снарядов.

Автор: Эрхан Джейлан (Erhan Ceylan)

Комментарии читателей

Старый хлопец

Этот клоун, украинский президент, не поумнеет.

последнее поколение 1453

Думаете, Путин этого не знает?

Орел

Россия, бей напрямую по Америке.

истина

Единственные виновники этого конфликта — США и ЕС.

Хаджи

США больше не вступают в военные конфликты напрямую и используют своих пешек.

1071

Нам надо передать России ударные беспилотники, чтобы испытать их на Patriot.

Родитель

Украина — это сказки, главная мишень — мы...

Мустафа

Америка устраивает петушиные бои, при этом выигрывают не петухи, выигрывает Америка.

талхаа

Даст бог, мы увидим, как Америка, великий сатана, рухнет... В этот день человечество вздохнет с облегчением.

Гость

Турции, стране НАТО, — нет, а Украине — да. Когда мы приобрели систему противовоздушной обороны у России — санкции.

Эркан дастан

К сожалению, мы стали еще на шаг ближе к третьей мировой войне. США являются самым большим препятствием на пути к миру во всем мире.

Гость

Посмотрите-ка на США, которые отказали нам в поставке Patriot. Украине надо избавиться от этой пешки — Зеленского. Эта марионетка США и ЕС — просто беда для украинского народа.

Мусто

Если вы ставите комика во главе страны, то ожидайте последствий.

Гость

Значит, воюют Россия и США. А страдает весь мир!!! Чертовы США...

трх

США и Великобритания хотят колонизировать Сибирь. С этой целью они стремятся разрушить Россию. Нам нужно развивать Тюркский союз таким образом, чтобы создать единую тюркскую армию. Мы должны будем защитить сибирских тюрок в колониальной войне.

Намйелюс

Значит, ради интересов США погибнет еще много украинцев.

Гость

Россия получила то, что хотела. Черноморские ворота еще немного сузились для ЕС и США.

Эльбистанец

Ребята причинили Украине больше вреда, чем России. Под предлогом помощи у Украины забрали по меньшей мере 100 лет. Отныне Украина безнадежна.

Назым Зенгин

США хотят затягивания конфликта. Их не волнует ни Украина, ни Россия.

Джем

Мы должны быть готовы к тому, что США и в Турции сделают то же самое.

халиль

Конфликт затягивается, а достается простым людям.

Друг

А Америке все мало? Еще немного кризисов, еще немного торговли оружием...

хсу

При Зеленском Украина перешла под контроль США и Израиля.

Мурат гёзюкара

Зеленский — шавка США... Он продал свою страну... Цель США — разжигать конфликт под видом помощи... Чего можно ожидать от государства, которое поддерживает Рабочую партию Курдистана (РПК)...

Мурат гёзюкара

Да здравствует Путин, будь прокляты США... Будь прокляты США и Европа, которые подпитывают войны и террор... Пример — Греция, РПК, с которыми годами борется Турция... Зеленский — пешка США... А точнее, Зеленский — агент США... Все это игра США...

Гость

В этом и заключается забота, цель дьявольской Америки: не заканчивать конфликт, продавать оружие Украине.

Один гражданин

Под видом помощи США пытаются поработить Украину.

Гость

Комик уничтожает народ, а ошейник и поводок — в руках США.