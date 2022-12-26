В основе тактики боя – IT-технологии

По сообщениям из Киева, там рассматривались планы убийства начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова во время его поездки к линии фронта. Фото Владимира Карнозова.

Генштаб России ищет новые пути повышения боеспособности войск

Данные космической разведки и их постоянная привязка к намечаемым целям для массового применения высокоточными вооружениями. Надежные засекреченные системы связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Управляемые через спутники беспилотные аппараты воздушного и морского базирования. Интернет для организации постоянного взаимодействия в ходе боя. Постоянное обучение войск современным формам боя и организация мероприятий, направленных на формирование боевой мотивации личного состава войск.

Все это плюс организация информационной войны в СМИ и соцсетях входят в перечень новых основных факторов, которые в 2022 году использовали и стремятся это делать дальше в ходе боевых действий противоборствующие стороны в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ни в Российской армии, ни в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на данные факторы в феврале 2022 года, когда началась спецоперация, большого внимания не обращали. Но США и НАТО попытались исправить такое положение дел не только массовыми поставками Украине современных вооружений, но и помощью в развертывании в ВСУ в марте 2022 года терминалов спутникового интернета Starlink Илона Маска. Всего за весну-лето 2022 года при поддержке Пентагона на Украину было поставлено 15 тыс. терминалов Starlink, что дало возможность ВСУ быть относительно независимыми от воздействия РЭБ и иметь надежную закрытую связь в своих подразделениях вплоть до батальона.

Фактически американцы обкатали на Украине связанную с IT-технологиями новую формулу боевых действий. На планшетах у украинских комбатов благодаря целеуказаниям американских спутников через Starlink транслируется реальная картина на театре военных действий, где координаты необходимых целей определяются молниеносно. И уже следующие секунды или минуты по решению командования в тактическом звене с помощью огня артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня, дронов, в том числе высокоточных снарядов, наносятся удары по противнику.

В связи с этими факторами Вооруженные силы РФ изменили способы ведения вооруженной борьбы. Что конкретно изменено?

1. После диверсии на Крымском мосту и ударов ВСУ по критически важным целям на территории России с октября 2022 года ВС РФ начали эффективно применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и ракеты средней и меньшей дальности воздушного, морского и наземного базирования. Если такие удары будут продолжены, возможно значительное уничтожение энергетического и военно-промышленного потенциала Украины уже в ближайшее время, что кардинально повлияет на снижение боеспособности ВСУ.

2. Вооруженные силы РФ, учитывая возможности космической разведки США, которая в режиме онлайн передает данные ВСУ, усилили маскировку, разведку и скрытное управление войсками. Они пока отказались от применения глубоких охватов и маневров на оперативно-тактическую глубину (до 60–70 км). И, имея перевес в артиллерии и бронетехнике, но испытывая проблемы с наличием разведывательных БПЛА, уничтожают противника путем выдавливания их с занимаемых позиций.

ВС РФ сейчас осуществляют лишь тактические маневры на глубину от 1 до 3–5 км. Темпы наступления очень маленькие – всего 200–300 м в сутки. Основные силы ВС РФ сейчас находятся на линии боевого соприкосновения, ограничено массовое передвижение подразделений колоннами, боевая работа в основном строится как оборона в условиях непосредственного соприкосновения с противником.

Применение со стороны ВСУ американских средств контрбатарейной борьбы требует от артиллерийских и танковых подразделений ВС РФ, стреляющих с закрытых огневых позиций, значительной мобильности и тесного эффективного взаимодействия с войсками, находящимися на переднем крае.

3. В связи с постоянным поступлением от США и НАТО в ВСУ тактических средств противовоздушной обороны (ПВО), в том числе переносных зенитных комплексов, массовое применение российской штурмовой авиации и ударных вертолетов в боях пока ограничено. Не планируется высадка тактических воздушных десантов. Воздушно-десантные войска после весны 2022 года действуют в зоне СВО как мотострелковые подразделения.

Применение БПЛА, дронов-камикадзе ввиду их дефицита на ряде направлений также ограничено. Как видно из официальных заявлений, данная проблема будет решена, поскольку гособоронзаказ увеличен в РФ в полтора раза. Оборонные заводы производят новейшие вооружения в три смены. Военно-политическое руководство ждет насыщения войск этими вооружениями уже в ближайшее время.

4. И для Киева, и для Москвы сейчас остро стоит вопрос, связанный с мотивацией участвующих в боях военнослужащих, особенно набранных в войска по мобилизации. В ВСУ применяется видоизмененная сталинская тактика заградотрядов. Такую роль там выполняют боевики «Правого сектора» (организация запрещена в РФ), а также участники националистических формирований.

В РФ в состав частной военной компании «Вагнер» организован набор людей, отбывающих срок за уголовные преступления: после участия в боевых действиях с них снимается уголовная ответственность. Определенную боевую мотивацию составляет для российских мобилизованных материальный фактор.

Таким образом, руководство ВС РФ совершенствует формы и методы ведения боевых действий в ходе специальной военной операции. Военно-промышленный потенциал РФ по-прежнему выше, чем у Украины. В Кремле это позволяет сделать выводы о том, что СВО будет завершена успешно. Об этом недвусмысленно уже несколько раз заявляло военно-политическое руководство РФ. Но пока что Киев до сих пор надеется на поддержку США и Евросоюза и не готов к мирному разрешению конфликта.

Владимир Мухин

Обозреватель «Независимой газеты»