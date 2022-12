«Жнец» – охотник за субмаринами

Пентагон обучает беспилотники борьбе с российскими и китайскими подлодками

Американские разведывательные и разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) семейства Predator («Хищник»), в которое входят уже полдюжины разных дронов, известны сегодня каждому, кто интересуется вооружениями и военным делом. В это семейство входят сами «Предейторы», их развитие – «Риперы» (Predator B), «Скай Гардианы» и «Си Гардианы» (Certified Predator B), а также новые палубные «Эвенджеры» (Predator C).

Эти крылатые роботы, разработанные компанией General Atomics-Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) и налетавшие в общей сложности более 6 млн часов, начав с роли простого разведчика, достаточно быстро научились уничтожать обнаруженные цели и освоили морской театр войны. Дроны MQ-9B SeaGuardian («Морской страж»), предназначенные для патрулирования морских акваторий, вызвали интерес у ряда стран, а минимум с двумя, как указывают в GA-ASI, уже подписаны контракты.

Первым заказчиком стала Индия, которая взяла у американцев в лизинг сроком на год два БПЛА. Они прибыли в страну в ноябре 2020 года, переданы ВМС Индии и будут, судя по всему, решать задачи над акваторией Индийского океана, а также, возможно, в приграничных с Китаем районах, где ситуация сохраняется напряженной.

А 3 ноября 2020 года Агентство Минобороны США по вопросам сотрудничества в области обороны и безопасности (DSCA) уведомило Конгресс о возможной продаже Тайваню четырех таких БПЛА и сопутствующего оборудования на общую сумму около 600 млн долл.

Ранее «Си Гардиан» мог эффективно осуществлять контроль преимущественно за надводной обстановкой, для чего на нем был установлен мощный радиолокационный комплекс и другая специализированная аппаратура, а искать подлодки лишь в ограниченном объеме. Теперь этот «бесчеловечный» охотник способен вцепиться мертвой хваткой даже во вражескую подлодку, находящуюся на приличной глубине. А все дело в новом противолодочном оборудовании.

ЧУТКИЕ ИЩЕЙКИ

Речь идет о новейшей интегрированной противолодочной системе, созданной на базе радиогидроакустических буев (РГБ) различных типов и предназначенной для оснащения летательных аппаратов противолодочной авиации. В состав системы, которой американские военные планируют оснащать своих «Морских стражей», входят следующие основные типы одноразовых РГБ.

Пассивный радиогидроакустический буй – батитермограф AN/SSQ-36B для непрерывного измерения вертикального распределения температуры воды по глубине в верхнем слое водной толщи. Такой буй обычно сбрасывается первым, чтобы собрать данные о гидрологических условиях конкретного района и определить, на какую глубину летчикам-противолодочникам необходимо выставлять акустическую систему поисковых буев. После этого можно приступать к постановке серии «настоящих» буев по одной из типовых схем. Время работы буя-батитермографа – около 12 минут, затем он затапливается.

Пассивный направленный РГБ AN/SSQ-53G системы пеленгации и дальнометрирования DIFAR (от Directed Frequency Analysis and Ranging, «направленный частотный анализ и запись») предназначен для обнаружения и определения пеленга подводных целей, а также для дальнейшего их сопровождения и классификации. Для обеспечения эффективного пеленгования в буе используется несколько методов – по максимуму сигнала, а также фазовый, фазово-амплитудный или корреляционный методы.

Активный РГБ AN/SSQ-62F системы DICASS (от Directional Command-Activated Sonobuoy System, «система телеуправляемых радиогидроакустических буев направленного действия (с командным управлением)». Предназначен для обнаружения, классификации и сопровождения подводных целей. Последние такие буи способны обнаруживать на больших глубинах, чем их предшественники – более 450 м, в зоне подводного звукового канала – своего рода природного акустического волновода в океане.

РГБ активируется по команде с самолета-носителя или иного пункта управления и позволяет определять дальность, магнитный пеленг и доплеровские характеристики подводных целей. По радиокоманде можно сменить глубину излучателя/гидрофона буя, активизировать передачу сигнала или затопить буй после применения во избежание попадания к противнику.

Возможно включение в состав рассматриваемой системы и других типов РГБ, в том числе типоразмера «G». Последние – это РГБ нового поколения, в два раза меньше, чем буи типоразмера «А» и на 25% легче их (в длину буи типа «А» составляют 93 см, их диаметр порядка 12 см, а масса – 8–10 кг).

В частности, к таковым относятся разработанные компанией Ultra Electronics пассивный направленный РГБ AN/SSQ-553G системы DIFAR и широкополосные пассивные РГБ SSQ-906G/Н системы LOFAR (Low Frequency Analysis and Recording, «низкочастотный анализ и запись»), предназначенные для поиска подводных целей и более широкого наблюдения за подводной обстановкой.

В условиях совместного применения в ходе противолодочных операций эти и другие РГБ позволяют с высокой вероятностью обнаруживать подводные цели противника, выполнять их классификацию, осуществлять сопровождение и выдачу данных целеуказания на средства поражения. Точность классификации и дальность обнаружения подводных целей зависят от аппаратуры самих РГБ и системы обработки получаемых с них данных, а также от степени подготовки личного состава.

Для применения РГБ с борта «Морского стража» он оснащается специальным подвесным контейнером, рассчитанным на 10 буев типоразмера «А» или 20 буев типоразмера «G». Выброс – при помощи пневматического устройства, смонтированного в самом транспортно-пусковом контейнере. «Си Гардиан», по утверждению разработчика, может нести на внешних подкрыльевых узлах подвески до четырех таких контейнеров. Что дает нам весомый запас буев – до 40 типоразмера «А» или до 80 типоразмера «G».

ИСПЫТАНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО

Испытания БПЛА MQ-9A Block II прошли на Тихоокеанском полигоне ВМС США еще 24 ноября 2020 года, но официально об этом объявили лишь 19 января 2021 года. «Данная демонстрация – первая для противолодочных систем авиационного базирования. Успешное завершение этих испытаний открывает путь для дальнейшего развития новых возможностей в области противолодочной борьбы с задействованием наших MQ-9», – отметил президент GA-ASI Дэвид Р. Александер.

По сценарию испытания дрон с подвешенным контейнером с 10 РГБ в течение трех часов осуществлял поиск подводной цели и слежение за ней, используя для этого выставленные им буи: один – типа AN/SSQ-36B, семь – типа AN/SSQ-53G и два – типа AN/SSQ-62F. Получаемые с буев данные немедленно передавались по спутниковой связи на наземный командный пункт (КП) на испытательном полигоне Юма.

На основе получаемых данных находившимся на КП боевым расчетом с помощью системы обработки сигналов UYS-505 осуществлялась выработка элементов движения цели, что позволяло обеспечить поражение последней комплексами противолодочного оружия (система UYS-505 Sonobuoy Processing System выпускается компанией General Dynamics Mission Systems-Canada).

В роли «жертвы» выступала мишень Mk 39 EMATT (Expendable Mobile ASW Training Target), выпускаемая корпорацией Lockheed Martin. Данная мишень используется в ВМС США для отработки задач противолодочной обороны. Всего разработчик поставил заказчикам по всему миру более 12 тыс. таких систем.

В материалах разработчика указывается: мишень «предназначена для имитации звуков и движения дизель-электрической подводной лодки в глубоководных или мелководных районах с возможностью варьирования скорости и уровней излучения тональных сигналов». Таким образом, можно сделать вывод о специализации нового противолодочного дрона. Впрочем, если он научится эффективно искать малошумные «дизелюхи», то и поиск атомоходов будет ему по силам.

Дроны MQ-9B SeaGuardian используют доработанный планер и системы базового семейства Predator – Reaper. Иллюстрация с сайта www.ga-asi.com

БЕЗДУШНЫЕ СТРАЖИ ОКЕАНОВ

Морской патрульный беспилотник MQ-9B «Си Гардиан» создан на основе планера сухопутного варианта дрона MQ-9B Sky Guardian («Небесный страж»). Последний, в свою очередь, является развитием разведывательно-ударного MQ-9A Reaper («Жнец», «Собиратель душ»).

Дрон, первоначально носивший обозначение Certified Predator B, создавался в GA-ASI как дальнейшее развитие линейки MQ-9, хорошо зарекомендовавших себя в горячих точках планеты. Его разработка осуществлялась в соответствии с требованиями к сертификации беспилотных авиационных систем, разрабатываемыми на перспективу Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA) и Европейским агентством по авиационной безопасности (EASA). В первую очередь это касается безопасности полетов в несегрегированном (контролируемом национальными диспетчерскими службами) общем воздушном пространстве, где дроны смогут безопасно осуществлять полеты наряду с пилотируемыми воздушными судами.

Также «Скай Гардиан» соответствует стандарту НАТО STANAG-4761, по которому военные беспилотники сертифицируются на возможность безопасно осуществлять полеты в воздушном пространстве всех государств – членов НАТО.

В целях обеспечения упомянутых возможностей «Скай Гардиан» и «Си Гардиан» оснащаются специально разработанной в GA-ASI системой предотвращения столкновений в воздухе (Detect And Avoid – DAA, «обнаружить и уклониться»).

В состав этой системы входят специализированная бортовая радиолокационная станция «Дью Регард» (DRR), бортовая система предупреждения столкновения TCAS (Traffic Collision Avoidance System) и система автоматического зависимого вещательного наблюдения ADS-B (Automatic Dependent Surveillance-Broadcast; в русскоязычной литературе АЗН-В). Последняя предназначена для автоматической передачи информации о летательном аппарате – его идентификатора, текущих координат, курса, скорости и высоты полета и др. – в диспетчерский центр.

Бортовая радиолокационная станция (РЛС) «Дью Регард» разработана специалистами GA-ASI и относится к классу «воздух-воздух». Она является «сердцем» системы DAA и позволяет обнаруживать опасные воздушные цели, которые не оснащены транспондерами или выключили их.

РЛС состоит из двухпанельной активной фазированной антенны с электронным сканированием луча и блока электронной аппаратуры. Станция позволяет оператору БПЛА обнаруживать и отслеживать воздушные цели в том же поле обзора, что и человеку в кресле пилота летательного аппарата. При этом обеспечивается возможность одновременного слежения за несколькими воздушными целями и поиска новых целей в фоновом режиме.

Опытно-конструкторская модель РЛС была изготовлена в конце 2014 года и прошла испытания на пилотируемых летательных аппаратах и дронах типов MQ-9 «Рипер» и «Ихана» (Ikhana – исследовательский дрон агентства НАСА, созданный на базе «Рипера» и используемый для испытаний различной целевой аппаратуры). Она также использовалась специалистами Федерального управления гражданской авиации США в процессе выработки стандарта минимальных эксплуатационных характеристик для БПЛА, необходимых для полетов в национальном и международном воздушном пространстве. 5 июня 2018 года первый такой полет в несегрегированном пространстве выполнил упомянутый дрон «Ихана», оснащенный системой DAA с радаром «Дью Регард».

По данным компании-разработчика, данная РЛС находится в стадии мелкосерийного производства и уже поставлена ряду заказчиков. Компания ведет работу над созданием усовершенствованной ее модификации.

Название «Дью Регард», что можно перевести с английского как «Радар должного внимания», является частью фразы, содержащейся в требованиях Международной организации гражданской авиации ИКАО к военным летательным аппаратам: осуществлять полеты «с должным вниманием к безопасности гражданских летательных аппаратов» (Due Regard for the safety of navigation of civil aircraft).

Обработка всей информации, собираемой тремя упомянутыми подсистемами DAA, осуществляется при помощи еще одной подсистемы – прогнозирования и отображения информации.

В процессе разработки MQ-9B «Скай Гардиан» разработчиком были выполнены и иные мероприятия, а именно:

– усилен планер дрона и повышена его устойчивость к повреждениям (столкновения с птицами, сильные ветровые нагрузки и пр.);

– установлены новая электроимпульсная антиобледенительная система передней кромки крыла и система противообледенительного обогрева воздухозаборника двигателя и приемников воздушного и статического давления (в результате, как утверждается, «Скай Гардиан» может осуществлять полеты при температуре до – 41оС);

– установлена противомолниевая защита;

– использована усовершенствованная система автоматического взлета и посадки;

– в бортовую систему управления внедрено новое надежное программное обеспечение, а также использована новая авионика и пр.

Плюс к тому в составе беспилотной авиационной системы, построенной на базе БПЛА семейства MQ-9B «Скай Гардиан» / «Си Гардиан», применена и новая наземная станция управления (НСУ).

MQ-9B «Скай Гардиан» имеет максимальную взлетную массу 5670 кг (MQ-9A «Рипер» – 4763 кг) и способен взять на борт 2721 кг топлива (1769 кг) и до 2177 кг полезной нагрузки, из которой 363 кг размещаются во внутренних отсеках, а еще 1814 кг – на одном подфюзеляжном и восьми подкрыльевых внешних узлах подвески (у «Рипера» – 1747 кг, в том числе 386 кг внутри и 1361 кг на внешних узлах). Максимальная длина аппарата – 11,7 м (11 м), а размах его крыла – 24 м (20 м).

Как и «Рипер», «Скай Гардиан» оснащается турбовинтовым двигателем TPE331–10 производства Honeywell. Он позволяет боевому дрону развивать максимальную воздушную скорость полета до 210 узлов (388,9 км/ч). У «Рипера» этот показатель больше – 240 узлов (444,5 км/ч), что вызвано его меньшей массой. Больше у «Рипера» и максимальная высота полета – 50 тыс. футов (15240 м) против более 40 тыс. футов (не менее 12190 м) у «Небесного стража».

Зато последний превосходит своего предшественника по продолжительности полета – она у него может достигать 40 часов, что позволяет ему совершать полет на дальность до 6 тыс. морских миль (более 11,1 тыс. км), тогда как «Хищник» может продержаться в воздухе только 27 часов.

ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКАМ

Первый серийный образец базового варианта MQ-9B «Скай Гардиан» поднялся в небо 30 марта 2020 года. Полет выполнялся с аэродрома компании-разработчика в калифорнийском Эль-Мираже и был признан полностью успешным. Следующий же серийный аппарат этого типа был предназначен уже для первого, или, как принято говорить, стартового заказчика, в роли которого выступила Великобритания.

Руководство британского Минобороны еще в 2016 году подписало с GA-ASI предварительное соглашение на разработку для Королевских ВВС таких дронов, получивших местное обозначение «Протектор» RG Mk 1.

Новые БПЛА должны заменить в войсках эксплуатируемые БПЛА типа MQ-9A «Рипер». Впервые в небо головной серийный дрон «Протектор» («Защитник) поднялся 25 сентября 2020 года. А несколько ранее, в июле, был подписан окончательный контракт, по которому британские военные получат до 16 дронов «Протектор» RG Mk 1 (первый заказ на три аппарата плюс еще 13 машин прописаны в опционе), а также до семи НСУ и различное наземное оборудование. Стоимость контракта – 65 млн фунтов, но при выборе опциона эта сумма должна, судя по всему, вырасти.

По информации из пресс-релиза Королевских ВВС «MOD Signs £65m Contract For Protector Aircraft» от 15 июля 2020 года, британские дроны дополнительно оснащаются системой спутниковой связи Х-диапазона и улучшенными противообледенительной системой и системой противомолниевой защиты. Они также доработаны под применение авиационных средств поражения, используемых в британских ВВС: управляемой ракеты класса «воздух-поверхность» семейства Brimstone (выпускается компанией MBDA) и управляемой авиабомбы с лазерным наведением «Пэйвуэй IV» (Paveway IV Laser Guided Bomb, выпускается Raytheon UK). Дрон может нести до 18 таких боеприпасов.

Полной боеготовности первые три дрона должны достичь к середине 2024 года. Размещение «Защитников» планируется на базе Королевских ВВС «Уоддингтон» в графстве Линкольншир. Новые дроны поступят на вооружение 31-й и 13-й авиаэскадрилий.

Данный БПЛА выбрала также Бельгия: контракт с ее Минобороны был подписан в августе 2020 года, поставки будут идти через ВВС США в рамках Программы продажи вооружений и военной техники иностранным государствам (Foreign Military Sales – FMS), первая поставка ожидается в 2023 году.

Недавно покупателем стала и Австралия, чьи ВВС в рамках проекта Project Air 7003 намерены закупить партию «Стражей». Возможно, что последние будут выполнены в маринизированном варианте, который больше подходит для Австралии с учетом физико-географических условий.

«Морской страж» также прошел в октябре 2020 года и серию испытательных полетов в интересах Береговой охраны Японии.

В ПРИЦЕЛЕ – МИРОВОЙ ОКЕАН

Впервые испытание «Морского стража» на способность работы с РГБ компания-разработчик провела еще в 2017 году. Но тогда дрон просто осуществлял прием излучаемых буями сигналов и их передачу на удаленный пункт управления.

За прошедшее с того испытания время компания GA-ASI разработала специальную систему управления и контроля работы РГБ (Sonobuoy Management & Control System – SMCS) и подвесной контейнер для хранения и выставления последних.

Возможно, в перспективе будут созданы и малогабаритные средства поражения, которые позволят этому беспилотнику выступать не только в роли средства обнаружения подводных целей и слежения за ними, но также и полноценного средства борьбы с субмаринами противника. По крайней мере пока у подлодок не появятся на вооружении зенитные ракетные средства самообороны, которые уже многие годы пытаются создать в ряде стран мира.

Ну а то, что расширение номенклатуры средств поражения у беспилотников этого семейства – не такая уж фантастика, свидетельствуют недавние события. В ходе испытаний, проводившихся, вероятно, в сентябре 2020 года на полигоне военно-воздушной базы ВВС США «Крич» (штат Невада), успешно прошли испытания «Рипера» на возможность применения управляемых ракет класса «воздух-воздух» типа AIM-9X «Сайдуиндер» Block 2. Сообщалось, что дрон успешно сбил такой ракетой мишень BQM-167, которая имитировала крылатую ракету противника. То есть эти дроны теперь способны сбивать не только летательные аппараты, но и ракеты!

Разработку предназначенной для БПЛА типа MQ-9B «Си Гардиан» и рассмотренной выше противолодочной системы на основе РГБ компания GA-ASI ведет в соответствии с Соглашением о сотрудничестве в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), заключенным с Командованием авиационных систем ВМС США (Naval Air Systems Command – NAVAIR, в отечественных источниках – Авиационно-техническое командование ВМС).

NAVAIR отвечает в отношении всей авиации ВМС за разработку, проведение испытаний и приобретение авиатехники, вооружения и оборудования, а также за осуществление всех видов материально-технического обеспечения, проведение ремонта и техобслуживания авиатехники, вооружения и оборудования. Поэтому можно обоснованно предположить, что скорее всего первым получателем этой системы станут Военно-морские силы и Береговая охрана США. А за ними ожидаемо подтянутся и союзники Вашингтона, настроенные на войну на двух океанах, Атлантическом и Тихом – соответственно с Россией и Китаем.

Появление в значительном количестве таких «бездушных» охотников за подлодками может радикально изменить соотношение сил на этих океанах – в пользу Америки, естественно. И по крайней мере в полузакрытых и не особенно глубоких морях, таких как Балтийское, Черное или Южно-Китайское, а равно и в морях Арктики все это может иметь негативное последствие для флотов стран, внесенных Белым домом в список своих противников.

Для понимания того, какой враг будет висеть над акваторией этих морей в воздухе, напомню, что в июле 2018 года в ходе рекордного беспосадочного трансатлантического перелета из Гранд-Форкса в штате Северная Дакота, где расположен центр подготовки специалистов для беспилотников, на базу Королевских ВВС Великобритании «Фэйрфорд» в графстве Глостершир опытный образец MQ-9B «Скай Гардиан» преодолел за 24 часа на одной заправке около 3760 морских миль, то есть 6960 км!

Ранее такой перелет через Атлантику из беспилотников смог совершить только стратегический высотный БПЛА RQ-4 Global Hawk («Глобальный ястреб»), который находится в более тяжелой «весовой категории». С полезной нагрузкой возможности противолодочного «Стража» будут поскромнее, но все же останутся достаточными для создания серьезной угрозы подлодкам Китая и России.

Владимир Щербаков

Заместитель ответственного редактора НВО

Владимир Леонидович Щербаков – военный эксперт, историк, писатель.