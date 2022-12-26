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ТАСС

Блинкен: США было бы труднее помогать Украине, если бы они не вывели войска из Афганистана

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Стремительный выход США из Афганистана множество геополитических вопросов оставил открытыми. Фото Reuters
Стремительный выход США из Афганистана множество геополитических вопросов оставил открытыми. Фото Reuters.

США вывели войска из Афганистана в 2021 году

ВАШИНГТОН, 22 декабря. /ТАСС/. Американский госсекретарь Энтони Блинкен считает, что Вашингтону было бы труднее сейчас оказывать помощь Киеву, если бы власти США в 2021 году не приняли решение о выводе своих сил из Афганистана.

Как отметил в четверг на пресс-конференции в Госдепартаменте шеф американской дипломатии, выведя войска из Афганистана, власти США "завершили самую продолжительную войну Америки". "Что касается войны России против Украины, если бы мы все еще оставались в Афганистане, я думаю, это значительно бы усложнило оказание той поддержки, которую мы и другие [страны] можем дать Украине", - добавил Блинкен.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против Москвы масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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