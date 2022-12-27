Военный арсенал — 2022. Какое оружие получила армия России в уходящем году

Количество направляемых в армию России основных образцов вооружения увеличилось на 30%, боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения — от 69 до 109%. Как отметил накануне министр обороны Сергей Шойгу, в 2022 году боевые возможности Вооруженных сил России существенно возросли. Подробнее о том, каким оружием, задействованным в том числе и в специальной военной операции, пополнилась армия в уходящем году, — в материале ТАСС
Ядерный щит страны
"Уровень современной техники в стратегических ядерных силах доведен до 91,3%", — об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на ежегодной итоговой коллегии военного ведомства, где также присутствовал президент России Владимир Путин.
Сергей Шойгу
министр обороны России
По словам Сергея Шойгу, в 2022 году завершилось перевооружение двух ракетных полков в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Также, по данным министра обороны, на боевое дежурство заступил еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.
|Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
|Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС
"Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", — добавил глава оборонного ведомства.
Авиационные стратегические ядерные силы, по словам Шойгу, в 2022 году пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160М и бомбардировщиком Ту-95М.
|Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике.
|Источник: Марина Лысцева/ТАСС
В состав Военно-морского флота был принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава" и принадлежащий к четвертому поколению атомоходов.
Одной из отличительных черт "Борея" является способность запустить "Булаву" прямо из-под арктического льда. Лодкам старых проектов типа "Кальмар" и "Дельфин" для этого необходимо было проломить корпусом лед и только после этого начать подготовку к запуску ракет. Как отмечают военные эксперты, такой маневр сильно демаскирует крейсер при подготовке к ракетной атаке.
|«Генералиссимус Суворов».
|Источник: ТАСС
В Воздушно-космических силах (ВКС) продолжает развиваться единая космичеcкая система "Купол", которая пополнилась шестым одноименным спутником, позволяющим осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии.
Сухопутные войска
В 2022 году "Уралвагонзавод" передал Сухопутным войскам Вооруженных сил России новейшие танки Т-90М "Прорыв". По данным производителя, по боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества: исключительную надежность и минимальный объем техобслуживания при эксплуатации.
Пресс-служба Ростеха
Также в войска была передана партия танков Т-80БВМ. Как ранее сообщал ТАСС, Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) передал Минобороны боевые машины досрочно в рамках исполнения государственного оборонного заказа.
Т-80БВМ является модернизированной версией Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель — его мощность возросла до 1 250 л.с. Кроме того, на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.
|Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 года.
|Источник: АО "Омский завод транспортного машиностроения"
Также "Уралвагонзавод" поставил Минобороны России модернизированные танки Т72Б3М, оборудованные новой защитой, которая позволяет повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.
Одновременно армия России продолжает переходить на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) семейства "Торнадо", которые заменяют "Смерчи", устаревшие "Ураганы" и "Грады". Согласно данным Ростеха, в 2022 году предприятие "Мотовилихинские заводы" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправило в войска очередную партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".
|Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г».
|Источник: Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV
По информации производителя, "Торнадо-Г" может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.
Омский завод транспортного машиностроения (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) в 2022-м передал Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".
"ТОС-1А является уникальным современным оружием, не имеющим зарубежных аналогов. Она может выполнять необходимые боевые задачи в ближнем бою, на линии непосредственного соприкосновения с противником. В России эти машины стоят на вооружении частей войск радиационной, химической и биологической защиты, где в полной мере смогли оценить эффективность их поражающего действия", — говорится в материалах Ростеха.
|ТОС-1А "Солнцепёк".
|Источник: © Марина Лысцева/ТАСС
Также в этом году предприятие "Уралтрансмаш" изготовило и поставило в Минобороны самоходные пушки 2С7М "Малка" и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".
По данным производителя, гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. При доведении САУ до уровня 2С19М2 была улучшена прицельная скорострельность до десяти выстрелов в минуту и точность наведения. Также введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа.
ВКС
В 2022 году в Воздушно-космические силы поставлены десятки образцов новой, модернизированной и проверенной в эксплуатации авиационной техники. В конце ноября филиал предприятия "Ил" — "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в интересах Министерства обороны РФ.
|Самолет Ил-76МД-90А.
|Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Сергей Чемезов
генеральный директор государственной корпорации "Ростех"
Кроме этого, Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки модернизированных истребителей Су-30СМ2 для морской авиации ВМФ. Самолеты получили повышенные боевые возможности и сохранили основные достоинства Су-30СМ: сверхманевренность, большую дальность полета, бортовую РЛС с фазированной антенной решеткой, экипаж в составе двух человек, обеспечивающий одновременное ведение воздушного боя и поражение наземных целей.
В 2022 году российская боевая авиация пополнилась и уже ставшими знаменитыми на весь мир ударными вертолетами Ми-28НМ "Ночной охотник".
|Ударный вертолет Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском.
|Источник: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Как ранее сообщал ТАСС, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ совершил первый полет 12 октября 2016 года. Облик обновленных "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии машины. Вертолет получил надвтулочную радиолокационную станцию, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, усовершенствованную радиолокационную станцию и перспективные виды вооружения. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020–2027 годах.
Флот
По словам Сергея Шойгу, в 2022 году Военно-морской флот России, кроме самой современной подводной лодки, получил 6 надводных кораблей, 3 боевых катера, 11 судов и катеров обеспечения, а также 2 береговых ракетных комплекса.
|БМП-3Ф.
|Источник: Курганмашзавод
Также в этом году подразделения Балтийского и Тихоокеанского флотов получили модернизированные флотские БМП-3 и новый тральщик, способный бороться со всеми видами мин.
Василий Кучушев