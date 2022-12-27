Военный арсенал — 2022. Какое оружие получила армия России в уходящем году

Количество направляемых в армию России основных образцов вооружения увеличилось на 30%, боеприпасов к ракетно-артиллерийскому вооружению и авиационных средств поражения — от 69 до 109%. Как отметил накануне министр обороны Сергей Шойгу, в 2022 году боевые возможности Вооруженных сил России существенно возросли. Подробнее о том, каким оружием, задействованным в том числе и в специальной военной операции, пополнилась армия в уходящем году, — в материале ТАСС

Ядерный щит страны

"Уровень современной техники в стратегических ядерных силах доведен до 91,3%", — об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил на ежегодной итоговой коллегии военного ведомства, где также присутствовал президент России Владимир Путин.

Наша ядерная триада поддерживается на уровне, позволяющем гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание. Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 91,3% Сергей Шойгу министр обороны России

По словам Сергея Шойгу, в 2022 году завершилось перевооружение двух ракетных полков в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Также, по данным министра обороны, на боевое дежурство заступил еще один ракетный полк, оснащенный ракетным комплексом "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком.

Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс". Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

"Успешные пуски новой ракеты тяжелого класса ракетного комплекса "Сармат" в ходе государственных испытаний позволили приступить к работе по его развертыванию", — добавил глава оборонного ведомства.

Авиационные стратегические ядерные силы, по словам Шойгу, в 2022 году пополнились стратегическим ракетоносцем Ту-160М и бомбардировщиком Ту-95М.

Ту-160М должен стать новой машиной в привычном облике. Источник: Марина Лысцева/ТАСС

В состав Военно-морского флота был принят очередной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Генералиссимус Суворов", вооруженный баллистическими ракетами "Булава" и принадлежащий к четвертому поколению атомоходов.

Одной из отличительных черт "Борея" является способность запустить "Булаву" прямо из-под арктического льда. Лодкам старых проектов типа "Кальмар" и "Дельфин" для этого необходимо было проломить корпусом лед и только после этого начать подготовку к запуску ракет. Как отмечают военные эксперты, такой маневр сильно демаскирует крейсер при подготовке к ракетной атаке.

«Генералиссимус Суворов». Источник: ТАСС

В Воздушно-космических силах (ВКС) продолжает развиваться единая космичеcкая система "Купол", которая пополнилась шестым одноименным спутником, позволяющим осуществлять непрерывный контроль ракетоопасных районов в Северном полушарии.

Сухопутные войска

В 2022 году "Уралвагонзавод" передал Сухопутным войскам Вооруженных сил России новейшие танки Т-90М "Прорыв". По данным производителя, по боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества: исключительную надежность и минимальный объем техобслуживания при эксплуатации.

Танк Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в госкорпорацию "Ростех"). Он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Модернизация "девяностого" оказалась настолько многоуровневой, что Т-90М "Прорыв" по праву можно считать новой боевой машиной. На нем полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости Пресс-служба Ростеха

Также в войска была передана партия танков Т-80БВМ. Как ранее сообщал ТАСС, Омский завод транспортного машиностроения (в составе АО "Концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) передал Минобороны боевые машины досрочно в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Т-80БВМ является модернизированной версией Т-80БВ. На машине улучшена 125-миллиметровая пушка, доработан газотурбинный двигатель — его мощность возросла до 1 250 л.с. Кроме того, на танке установлен многоканальный прицел наводчика, прибор наблюдения механика-водителя и стабилизатор вооружения. Броня усилена противокумулятивными решетчатыми экранами, а также комплексом модульной динамической защиты.

Модернизированные на АО "Омский завод транспортного машиностроения" (в составе АО "НПК "Уралвагонзавод" входит в Госкорпорацию "Ростех") танки Т-80БВМ. Омск, октябрь 2019 года. Источник: АО "Омский завод транспортного машиностроения"

Также "Уралвагонзавод" поставил Минобороны России модернизированные танки Т72Б3М, оборудованные новой защитой, которая позволяет повысить живучесть и эффективность применения бронемашины не только при ведении общевойскового боя, но и в ходе боевых действий с массированным применением противотанкового оружия.

Одновременно армия России продолжает переходить на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) семейства "Торнадо", которые заменяют "Смерчи", устаревшие "Ураганы" и "Грады". Согласно данным Ростеха, в 2022 году предприятие "Мотовилихинские заводы" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправило в войска очередную партию РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С".

Реактивная система залпового огня «Торнадо-Г». Источник: Фото: ТАСС/EPA/MAXIM SHIPENKOV

По информации производителя, "Торнадо-Г" может вести стрельбу с неподготовленных позиций в автоматизированном режиме, что позволяет быстро открыть огонь, после чего прямо из кабины перевести артиллерийскую часть системы в походное положение и сменить местоположение.

Омский завод транспортного машиностроения (входит в концерн "Уралвагонзавод" Ростеха) в 2022-м передал Минобороны тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

"ТОС-1А является уникальным современным оружием, не имеющим зарубежных аналогов. Она может выполнять необходимые боевые задачи в ближнем бою, на линии непосредственного соприкосновения с противником. В России эти машины стоят на вооружении частей войск радиационной, химической и биологической защиты, где в полной мере смогли оценить эффективность их поражающего действия", — говорится в материалах Ростеха.

ТОС-1А "Солнцепёк". Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

Также в этом году предприятие "Уралтрансмаш" изготовило и поставило в Минобороны самоходные пушки 2С7М "Малка" и модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С".

По данным производителя, гаубицу оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем. При доведении САУ до уровня 2С19М2 была улучшена прицельная скорострельность до десяти выстрелов в минуту и точность наведения. Также введен режим огневого налета, что позволяет одним орудием поразить цель пятью выстрелами одномоментно, а затем покинуть огневую позицию. Кроме того, улучшены условия обитаемости экипажа.

ВКС

В 2022 году в Воздушно-космические силы поставлены десятки образцов новой, модернизированной и проверенной в эксплуатации авиационной техники. В конце ноября филиал предприятия "Ил" — "Авиастар" Объединенной авиастроительной корпорации изготовил и передал очередной серийный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, построенный в интересах Министерства обороны РФ.

Самолет Ил-76МД-90А. Источник: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Эта машина — глубокое развитие легендарного советского Ил-76. Она получила новый двигатель, усовершенствованное крыло, "стеклянную кабину", имеет увеличенную дальность полета и грузоподъемность. Фактически это новый, отвечающий всем современным требованиям самолет, который станет основой российской транспортной авиации. Мы планомерно наращиваем производство этих машин для российского военного ведомства, следующий транспортник находится в высокой степени готовности Сергей Чемезов генеральный директор государственной корпорации "Ростех"

Кроме этого, Объединенная авиастроительная корпорация начала поставки модернизированных истребителей Су-30СМ2 для морской авиации ВМФ. Самолеты получили повышенные боевые возможности и сохранили основные достоинства Су-30СМ: сверхманевренность, большую дальность полета, бортовую РЛС с фазированной антенной решеткой, экипаж в составе двух человек, обеспечивающий одновременное ведение воздушного боя и поражение наземных целей.

В 2022 году российская боевая авиация пополнилась и уже ставшими знаменитыми на весь мир ударными вертолетами Ми-28НМ "Ночной охотник".

Ударный вертолет Ми-28НМ на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в Жуковском. Источник: Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Как ранее сообщал ТАСС, модернизированный ударный вертолет Ми-28НМ совершил первый полет 12 октября 2016 года. Облик обновленных "Ночных охотников" в значительной степени отличается от базовой версии машины. Вертолет получил надвтулочную радиолокационную станцию, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, усовершенствованную радиолокационную станцию и перспективные виды вооружения. 27 июня 2019 года холдинг "Вертолеты России" сообщил о подписании с Минобороны РФ контракта на поставку 98 ударных вертолетов Ми-28НМ в 2020–2027 годах.

Флот

По словам Сергея Шойгу, в 2022 году Военно-морской флот России, кроме самой современной подводной лодки, получил 6 надводных кораблей, 3 боевых катера, 11 судов и катеров обеспечения, а также 2 береговых ракетных комплекса.

БМП-3Ф. Источник: Курганмашзавод

Также в этом году подразделения Балтийского и Тихоокеанского флотов получили модернизированные флотские БМП-3 и новый тральщик, способный бороться со всеми видами мин.

Василий Кучушев