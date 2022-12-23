В Польшу прибыла последняя партия учебно-боевых самолётов М-346 Master для замены устаревших УТС TS-11

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Военно-воздушные силы Польши получили последнюю партию реактивных учебно-боевых самолетов (УБС) М-346 Master. Об этом сообщает пресс-служба Министерства национальной обороны республики.

Итальянская компания Leonardo завершила поставку самолетов М-346 (польское название Bielik) для ВВС Польши, последние четыре самолета прибыли в республику и вошли в состав 4-го учебного авиационного крыла (4 Skrzydło Lotnictwa Szkolnego) на 41-й авиационной базе в Демблине. Поставка прошла в рамках опциона к контракту 2018 года, по которому ВВС Польши получают четыре дополнительных УБС М-346 Master с поставкой осенью 2020 года, а также семь наземных тренажеров, запасные части и техническую поддержку. Опцион предусматривал поставку еще четырех самолетов.

Тем же контрактом 12 ранее полученных Польше самолетов М-346 были доведены до так называемого уровня NATO STANAG 4193 Edition 3 IFF standard, являющегося разработанной Leonardo последней версией бортового оборудования и программного обеспечения М-346. Четыре последних самолета также прибыли в этой версии.

Всего Польша получила 16 УБС М-346 Bielik по двум контрактам. Первые восемь самолетов по контракту 2013 года с поставкой в 2016-2017 годах, затем еще четыре по контракту 2018 года с опционом в 2020 году на еще четыре. Самолеты предназначены для углубленной летной подготовки пилотов ВВС AJT (Advanced Jet Trainer)и замены устаревших УТС TS-11 "Искра".

Учебно-боевые самолеты М-346 Master стоят на вооружении ВВС Италии, Сингапура, Израиля и Польши.