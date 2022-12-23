Главы МИД G7 призвали Белоруссию не оказывать поддержку России в контексте СВО

Страны G7 привержены усилиям, направленным на удовлетворение срочных потребностей украинских властей в военном и оборонном оборудовании, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. "Семерка" призывает Белоруссию не оказывать России поддержку в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила в четверг по итогам виртуальной встречи глав МИД G7 министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Члены G7 продолжают призывать белорусские власти прекратить <...> разрешать российским вооруженным силам использовать территорию Белоруссии и оказывать поддержку российским военным", - отмечается в заявлении. Если Белоруссия "более прямо будет вовлечена в войну", то G7 "возложит на режим дополнительные огромные расходы", говорится в тексте.

Страны G7 привержены усилиям, направленным на удовлетворение срочных потребностей украинских властей в военном и оборонном оборудовании. "Мы привержены наращиванию и координации усилий, направленных на удовлетворение срочных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании, в первую очередь в сфере ПВО, - сказано в заявлении. - Мы подчеркиваем, что оно необходимо для спасения жизней и предотвращения дальнейших страданий гражданского населения".

Позднее Бербок после встречи с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном в Берлине подтвердила намерения стран "семерки" более тесно сотрудничать друг с другом по вопросу поддержки украинской противовоздушной обороны. Сотрудничество, по ее словам, будет касаться "закупок, поставок и боеприпасов". Существенных подробностей она не привела.

Страны Группы семи настроены на оказание помощи Украине в восстановлении важнейшей инфраструктуры, они будут координировать свои усилия на данном направлении. Государства Группы семи "заострили внимание на активизации усилий по оказанию помощи украинскому народу этой зимой, в том числе после международной конференции, состоявшейся в Париже 13 декабря", подчеркивается в документе. В нем отмечается, что страны "семерки" "решительно настроены на оказание помощи Украине в <...> восстановлении и реконструкции". Они также "отметили важность координации при дальнейшей международной поддержке, в том числе в сфере ключевой инфраструктуры и восстановлении Украины".

В заявлении также говорится, что страны Группы семи осуждают удары по "важнейшей инфраструктуре Украины, особенно энергетической <...>".