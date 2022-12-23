Войти
ТАСС

Главы МИД G7 призвали Белоруссию не оказывать поддержку России в контексте СВО

463
0
0
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo, Gonzalo Fuentes, Pool Photo via AP

Страны G7 привержены усилиям, направленным на удовлетворение срочных потребностей украинских властей в военном и оборонном оборудовании, сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. "Семерка" призывает Белоруссию не оказывать России поддержку в контексте специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявила в четверг по итогам виртуальной встречи глав МИД G7 министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Члены G7 продолжают призывать белорусские власти прекратить <...> разрешать российским вооруженным силам использовать территорию Белоруссии и оказывать поддержку российским военным", - отмечается в заявлении. Если Белоруссия "более прямо будет вовлечена в войну", то G7 "возложит на режим дополнительные огромные расходы", говорится в тексте.

Страны G7 привержены усилиям, направленным на удовлетворение срочных потребностей украинских властей в военном и оборонном оборудовании. "Мы привержены наращиванию и координации усилий, направленных на удовлетворение срочных потребностей Украины в военном и оборонном оборудовании, в первую очередь в сфере ПВО, - сказано в заявлении. - Мы подчеркиваем, что оно необходимо для спасения жизней и предотвращения дальнейших страданий гражданского населения".

Позднее Бербок после встречи с датским коллегой Ларсом Лёкке Расмуссеном в Берлине подтвердила намерения стран "семерки" более тесно сотрудничать друг с другом по вопросу поддержки украинской противовоздушной обороны. Сотрудничество, по ее словам, будет касаться "закупок, поставок и боеприпасов". Существенных подробностей она не привела.

Страны Группы семи настроены на оказание помощи Украине в восстановлении важнейшей инфраструктуры, они будут координировать свои усилия на данном направлении. Государства Группы семи "заострили внимание на активизации усилий по оказанию помощи украинскому народу этой зимой, в том числе после международной конференции, состоявшейся в Париже 13 декабря", подчеркивается в документе. В нем отмечается, что страны "семерки" "решительно настроены на оказание помощи Украине в <...> восстановлении и реконструкции". Они также "отметили важность координации при дальнейшей международной поддержке, в том числе в сфере ключевой инфраструктуры и восстановлении Украины".

В заявлении также говорится, что страны Группы семи осуждают удары по "важнейшей инфраструктуре Украины, особенно энергетической <...>". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Германия
Россия
Украина
Похожие новости
21.10.2022
Порочащая связь Илона Маска
13.09.2021
Минобороны Эстонии заявило, что "Запад-2021" создает дополнительные риски для безопасности
20.05.2020
Advance (Хорватия): атомные бомбы в Польше? Последнее, что нужно миру, это повторение Карибского кризиса...
22.11.2017
"Русские заплатят": США пугают ракетами
14.08.2015
Очередь не занимать
27.05.2013
Международный Салон «Комплексная безопасность-2013»: первые итоги
12.09.2011
Броня плюс руль
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 21:18
  • 1
Военкор: в зоне боевых действий на Украине ведется «война мин»
  • 23.12 21:07
  • 1
Шойгу оценил стоимость поставленного Западом оружия Украине в $97 млрд
  • 23.12 20:59
  • 40186
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.12 20:58
  • 5
"Нужно только это". Что изменится в российской армии
  • 23.12 20:55
  • 109
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 23.12 19:45
  • 1
Ростех возродил производство материала для авиационного остекления
  • 23.12 18:36
  • 0
ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО отправило на фронт самое необходимое
  • 23.12 18:34
  • 2
Многоразовая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила успешную посадку во Флориде
  • 23.12 15:32
  • 1
Российское оружие подтвердило исключительную эффективность, заявил Шойгу
  • 23.12 15:31
  • 5
Снова о якобы "генеральских званиях" гражданских служащих Министерства обороны
  • 23.12 12:27
  • 4
Третий модернизированный бомбардировщик Ту-160М
  • 23.12 12:02
  • 6
Шойгу поручил создать пять дивизий морской пехоты в береговых войсках ВМФ
  • 23.12 06:27
  • 1
Пашинян заявил о невыполнении российскими миротворцами своих обязательств
  • 23.12 01:55
  • 1
В России разработали спецкомплекты, автоматически останавливающие кровотечение
  • 22.12 21:06
  • 120
Зенитная ракета вдогонку: показано применение истребителя Су-35 в качестве штурмовика