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Интерфакс-АВН

Российско-китайские военные учения проводятся в качестве меры реагирования на действия США в АТР - начальник Генштаба ВС РФ

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Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия проводят ряд военных учений с Китаем, это реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в АТР, а также учения и тренировки. Целью таких мероприятий является повышение боевой слаженности войск и сил двух стран и способности противостоять новым вызовам и угрозам", - заявил Герасимов на брифинге в четверг.

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Герасимов Валерий
Проекты
Военные учения
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