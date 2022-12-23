Российско-китайские военные учения проводятся в качестве меры реагирования на действия США в АТР - начальник Генштаба ВС РФ

Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне "Горностай" в Приморском крае.

Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия проводят ряд военных учений с Китаем, это реакция на агрессивное наращивание военного потенциала США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Практической реализацией стратегического партнерства с КНР стали российско-китайские морские и воздушные патрулирования в АТР, а также учения и тренировки. Целью таких мероприятий является повышение боевой слаженности войск и сил двух стран и способности противостоять новым вызовам и угрозам", - заявил Герасимов на брифинге в четверг.