Макрон: Европе – независимость от НАТО, России – гарантии безопасности

Макрон предложил принципы обеспечения безопасности в Европе

Макрон заявил, что Европа должна снизить зависимость от НАТО и развивать собственный оборонный потенциал, сообщает WSJ. По мнению президента, новые гарантии безопасности должны быть одинаково применимы к России, Украине и другим странам постсоветского пространства.

Ноэми Биссерб (Noemie Bisserbe), Стейси Мейхтри (Stacy Meichtry)

По словам французского президента, он не рассматривает свои рекомендации как альтернативу НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе необходимо занять более решительную позицию внутри Организации Североатлантического договора, уменьшив зависимость от Соединенных Штатов и начав развивать собственный оборонный потенциал, чтобы обеспечить мир в регионе, сотрясаемом украинским конфликтом.

Беседуя с тремя репортерами на борту своего самолета, на котором он возвращался в Париж с саммита в Аммане (Иордания), Макрон подчеркнул, что не рассматривает свое стремление развивать европейскую оборону как альтернативу НАТО. По словам Макрона, повышение обороноспособности позволит Европе стать более автономной в рамках альянса и действовать "внутри НАТО, вместе с НАТО, но при этом не завися от НАТО".

"Альянс – это не то, от чего мне следует зависеть. Это то, что я должен выбрать, то, с чем я буду работать. Нам необходимо пересмотреть вопрос о нашей стратегической автономии", – сказал французский лидер.

Макрон пытается пройти по очень тонкой грани. Он уже разозлил Украину и некоторых ее союзников, призвав Запад предоставить России гарантии безопасности в рамках любых переговоров по прекращению боевых действий на Украине и предотвратить распространение конфликта по Европе.

В среду президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Байденом в Белом доме и выступил на совместном заседании конгресса США. Этот визит украинского лидера представляет собой попытку укрепить политическую поддержку в Соединенных Штатах, которые отправили Киеву гораздо больше оружия для противодействия России, чем любой европейский союзник.

"Европе необходимо достичь большей автономии в области технологий и оборонного потенциала, в том числе от Соединенных Штатов", – продолжил Макрон.

Конфликт на Украине в значительной мере объединил западных союзников в их противостоянии России и продемонстрировал значимость НАТО в деле защиты континента. Соединенные Штаты и Европа направили свои силы на восточный фланг альянса, чтобы укрепить его оборону, и продолжают снабжать Украину, не входящую в состав НАТО, тяжелой артиллерией и другими вооружениями.

Отправка тяжелой артиллерии в больших объемах в условиях конфликта, которому не видно конца, – это весьма затратное мероприятие. Соединенные Штаты, Франция и Германия столкнулись с необходимостью ускорить производство новых вооружений, поскольку они уже истощили свои запасы.

Чрезвычайно высокая цена украинского конфликта для России и Запада создает возможности для дипломатии, которыми Макрон пытается воспользоваться. Он поехал в Вашингтон в конце ноября, чтобы обсудить с Байденом ситуацию на Украине. После той встречи Макрон рассказал в интервью французскому телевидению, что с Байденом они обсудили "архитектуру безопасности, в которой мы хотим жить завтра".

"Это значит, что один из важнейших моментов, который мы должны рассмотреть, –как всегда говорил президент Путин, – это страх перед тем, что НАТО приблизится прямо к его границам и развернет оружие, которое может угрожать России", – пояснил Макрон.

В среду Макрон заявил, что он поддерживает стратегию "абсолютной защиты Украины". По его словам, победу Украины на поле боя необходимо будет закрепить в "новом документе, который ознаменует собой наступление нового порядка, гарантирующего политическую стабильность и безопасность этого региона и Европы в целом".

По словам Макрона, в рамках новой архитектуры гарантии безопасности должны быть одинаково применимы к Украине и России, а также к таким их соседям, как Азербайджан, Грузия, Молдавия и Армения.

"Когда я говорю о гарантиях, я говорю обо всех этих странах, в том числе о России", –добавил Макрон.

Высокопоставленные украинские чиновники отвергли идею о том, что России необходимо предоставить гарантии безопасности, поскольку, по их словам, именно Москва развязала этот конфликт, и теперь нельзя идти ей на уступки. Критики французского президента говорят, что его высказывания подкрепляют один из ключевых доводов президента Владимира Путина в пользу начала специальной военной операции на Украине, а именно идею о том, что таким образом Россия противодействует расширению НАТО в Восточной Европе.

Контакты Макрона с Путиным были одним из источников напряженности в отношениях с Украиной и ее союзниками начиная с первых месяцев конфликта, когда французский лидер регулярно проводил телефонные переговоры со своим российским коллегой. Лидеры восточноевропейских стран обвиняли Макрона в попытках умиротворить Москву после того, как ранее в этом году он предупредил, что Россию унижать нельзя.

"Все европейцы и представители Запада, которые сейчас дают мне моральные наставления, должны объяснить мне, кто будет сидеть за столом переговоров, – сказал Макрон в среду. – Что касается меня, я не хочу, чтобы переговоры о том, что будет дальше, вели только китайцы и турки".