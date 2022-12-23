Владимир Путин: мы будем совершенствовать Вооруженные силы и всю военную составляющую государства

ЦАМТО, 22 декабря. Президент России Владимир Путин 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны выступил с ответным словом после доклада главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу.

Ниже стенограмма выступления В.Путина приведена в изложении пресс-службы Кремля.

В.Путин: "Уважаемые товарищи!

По традиции я в завершение скажу несколько слов, это будут общие слова, но тем не менее, на мой взгляд, представляющие для нас интерес всегда – во всяком случае, то, о чем я скажу, я думаю, что это всегда представляет интерес и для сегодняшней ситуации в частности.

Уже не раз говорил и даже писал в своих статьях: у наших стратегических противников стоит цель дезинтеграции и ослабления, разобщения нашей страны на протяжении веков, ничего нового здесь нет. Слишком большая, как им кажется, страна, представляющая угрозу для кого-то, поэтому ее нужно немножко "почикать", раздробить. Всегда, вспомните, века, куда ни посмотрите, всегда ставилась такая цель, я не буду сейчас приводить этих примеров, достаточно посмотреть соответствующую литературу. Всегда вынашивалась идея и вынашивались, строились планы, надежды на то, что так или иначе удастся им это сделать.

А мы со своей стороны всегда, почти всегда, придерживались совершенно другого подхода, других установок: мы всегда хотели быть частью вот этого так называемого цивилизованного мира. И после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки, – говорю это, имея в виду свою работу, я тоже предпринимал эти попытки. Наши попытки сблизиться, стать этой частью. Нет.

Наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе, для того чтобы добить и Россию, растащить и вновь созданную Российскую Федерацию. Многим из присутствующих в этом зале ничего доказывать не нужно, вы и так это знаете, что происходило в середине 1990-х, в начале 2000-х годов. И вроде бы предавали анафеме всякую там "Аль-Каиду" и прочих преступников, а вот их использование на территории России считалось приемлемым, им оказывалась всяческая поддержка: материальная, информационная, политическая – какая угодно, в том числе и военная, только бы они воевали против России. Благодаря народам Кавказа, благодаря чеченскому народу, благодаря героизму наших военнослужащих мы этот сложный период нашей истории прошли. Мы прошли через эти испытания, укрепились.

Дальше, как говорят в таких случаях, – больше. Наши геополитические соперники начали использовать все – я не хочу никого обидеть, но тем не менее скажу, – что плохо лежит, в своих целях: начали заниматься промыванием мозгов в странах постсоветского пространства, и прежде всего на Украине. Причем делали это достаточно успешно и хорошо были к этому подготовлены, поскольку еще в советские времена целые институты работали на этом направлении.

После государственного переворота на Украине в 2014 году… А мы предпринимали на протяжении десятилетий, я хочу это подчеркнуть, на протяжении десятилетий предпринимали попытки выстроить отношения в новых геополитических условиях. Все делали для того, чтобы в новых условиях выстроить не просто добрососедские, а братские отношения: и кредиты давали, и чуть ли не бесплатные энергоресурсы поставляли – годами. Нет, ничего не работало, просто ничего.

Напомню, что в период дезинтеграции Советского Союза Украина, когда выходила из состава Союза, в своей Декларации о независимости – я думаю, что тогдашние руководители России тоже это имели в виду, уверен, что это было именно так, – записала, что Украина – нейтральное государство. Поэтому в целом можно понять тогдашнее руководство, и в условиях того времени не видели, наверное, угроз: нейтральное государство, братский народ, единая культура, общие духовные и нравственные ценности, общая история. Угроз не видели. Но нет, противник работал очень настырно и, надо отдать должное, эффективно.

Никакие наши действия по выстраиванию этих отношений, на которые, наверное, надеялись, не были эффективными и не достигали нужной цели. Я хочу это подчеркнуть: но нас не в чем упрекнуть, говорю это совершенно ответственно.

Мы всегда – вы знаете мою позицию – считали украинский народ братским народом, я и сейчас так думаю. То, что происходит, – это, конечно, трагедия, наша общая трагедия. Но она не является результатом нашей политики, а, наоборот, является результатом политики других стран, третьих стран, которые всегда к этому стремились, к дезинтеграции русского мира.

В известной степени они добились успеха и вытолкнули нас на такую черту, на которой мы оказались.

Так вот после госпереворота 2014 года – я сейчас не буду говорить о причинах этого переворота, я только скажу о том, что он недопустим. Напомню, что в феврале 2014 года три министра иностранных дел европейских стран – Польши, Франции и Германии – приехали в Киев и подписались как гаранты соглашения между оппозицией и действующей властью. Через несколько дней – госпереворот. Все забыли про эти гарантии, как будто их никогда и не существовало. А что надо было сделать? Просто сказать: дорогие друзья, мы гаранты, мы крупнейшие европейские страны, мы вас просим вернуться за стол переговоров, идти на выборы и с помощью политических процедур решить вопрос о власти. Все.

Да и все прекрасно понимали, что хорошо или плохо, но действующая тогда власть, безусловно, проиграла бы любые выборы, тем более что действовавший тогда президент согласился практически на все требования оппозиции, в том числе и на досрочные выборы. И когда я спрашиваю наших коллег так называемых: ну зачем вы довели дело до госпереворота? Вы знаете, ответа нет, просто разводят руками: ну так получилось. Ничего себе, так получилось! То есть нам дали понять, что никакие пророссийские силы – а любые политические деятели, журналисты, общественники, которые хоть как-то голос поднимали в пользу развития отношений с Россией, их просто убивали на улице, и никто ничего не расследовал. Стало понятно, что никаких шансов, просто никаких шансов восстановить отношения с этой частью нашей бывшей общей страны нам не дадут. Просто невозможно. По сути, практика террора была использована беззастенчиво и нагло.

Промывание мозгов гражданам Украины, использование неонацистской, крайне националистической идеологии на протяжении десятилетий так или иначе делали свое дело.

Ну что это такое?.. Пособники Гитлера – но возвели в ранг национальных героев, и это как бы никто не замечает. Да, они националисты, националисты есть в любой стране, и у нас есть. Но мы с проявлениями неонацизма, фашизма боремся, мы не возводим это в ранг национальной политики. А на Украине возводят, и все делают вид, что не замечают этого. Национализм – вроде как и неплохо, борются за национальные интересы, а то, что это делается на основе фашистской, неонацистской идеологии – этого просто никто не замечает. Со свастиками ходят в центре крупнейших городов, в том числе и в столице, и вроде как и слава богу, так и надо. Почему? Потому что это так же, как в 1990-е – в начале 2000-х годов международных террористов использовали для борьбы с Россией, им было наплевать, извините за моветон, что это террористы, признанные международные террористы, но было наплевать, потому что использовали в борьбе с Россией. Так и здесь: неонацистов используют в борьбе с Россией – и наплевать, что они неонацисты, главное, чтобы с Россией боролись. Но нам-то не все равно.

Стало очевидным уже тогда, что столкновение с этими силами, в том числе и на Украине, неизбежно, вопрос только был в том, когда это произойдет. И конечно, боевые действия, военные действия – это всегда связано с трагедией и с потерями людей, это мы прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. Но, поскольку это неизбежно, лучше сегодня, чем завтра. Я думаю, что все присутствующие в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю, имея в виду и состояние наших Вооруженные Сил, и наличие у нас перспективных видов вооружения, техники, которой в других странах нет, а у нас есть. Это все создает определенный запас прочности, и он есть.

Мы знаем свои преимущества: ядерная триада, Военно-космические силы, Военно-Морской Флот в отдельных сегментах и так далее. Мы это все знаем, это у нас есть, и все это в нужном состоянии находится. Видим и то, что нам нужно сделать для совершенствования Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, контрбатарейной борьбы, систем связи и так далее. Все, находящиеся в этом зале, понимают, о чем я говорю, и, уверен, вы с этим согласны.

Но что хочу подчеркнуть? У нас, именно у России, и таких стран немного в мире, я уж не говорю про наших соседей, у них скоро вообще ничего не будет, все будет только в виде подачек и деньгами, вооружениями, боеприпасами, только подачки, в России совсем все по-другому: у нас есть все, я хочу это подчеркнуть, именно все, все возможности, для того чтобы наращивать этот потенциал, и мы, безусловно, будем это делать без всяких скидок. Причем в отличие от многих других стран, как я уже сказал, на собственной – собственной, хочу это подчеркнуть, – научной, технологической, производственной и кадровой базе, мы будем ее развивать. Причем будем решать эти задачи без ущерба для развития экономики и социальной сферы, без того, чтобы не выполнять какие-то обязательства перед нашими людьми, перед нашими гражданами в социальной области. Все намеченные планы здесь, все наши перспективные задачи будут решаться, и все планы будут выполняться.

Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности, где надо, а там, где и не надо было на самом деле, мы разрушали свою экономику. Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики и так далее не требуют этого, нам этого просто не нужно. А делать что-то излишнее в ущерб стране, в ущерб нашим людям и экономике, социальной сфере, хочу подчеркнуть еще раз, мы не намерены и не будем этого делать.

Мы будем совершенствовать Вооруженные силы и всю военную составляющую государства. Мы будем делать это спокойно, ритмично, без всякой суеты, последовательно. Будем решать задачи в сфере укрепления обороноспособности в целом и решение задач, которые стоят в ходе специальной военной операции.

Я согласен с вашими предложениями по поводу дальнейших структурных изменений Вооруженных сил, но после обсуждения на коллегии прошу Вас доложить, и мы с вами еще тоже об этом подробно поговорим.

Я хочу всех вас поблагодарить за все, что было сделано, и выражаю уверенность и хочу вам передать – вы и сами это чувствуете, настроения в стране: вся страна смотрит на Вооруженные силы, желает вам успехов, удачи. И мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы, ставятся, вами же формулируются, мне докладываются. Я не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой ставим, будут, безусловно, достигнуты".