Шойгу назвал число добровольцев — участников СВО

Шойгу: более 20 тыс. человек пошли в войска добровольцами

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства в среду, 21 декабря, заявил, что более 20 тыс. человек поступили на службу добровольцами во время призыва по частичной мобилизации.

По словам министра, Россия хоть столкнулась с трудностями при проведении мобилизации, но план был выполнен в срок.

«Сама система мобилизационной подготовки оказалась не полностью адаптирована под новые экономические отношения. Поэтому с началом частичной мобилизации мы столкнулись с трудностями в оповещении и призыве граждан, пребывающих в запасе», — отметил Шойгу.

По его словам, все недостатки существующей системы пришлось исправлять на ходу, принимать срочные меры. Поэтому, как подчеркнул глава министерства, все мероприятия частичной мобилизации были полностью выполнены.

«На военную службу призвано 300 тыс. граждан, пребывающих в запасе», — сказал Шойгу, добавив, что более 20 тыс. человек поступили в войска в качестве добровольцев, не дожидаясь повесток.

При этом, по его словам, от мобилизации освобождено более 830 тыс. граждан, работающих на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и в ряде других социально значимых сфер.

21 ноября президент РФ Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Согласно документу, добровольцы и члены их семей наряду с военнослужащими ВС РФ смогут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Кроме того, добровольцы, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья во время участия в спецоперации, смогут претендовать на получение статуса инвалида боевых действий.

Частичная мобилизация была объявлена 21 сентября. 31 октября Путин заявил о ее завершении. Минобороны в тот же день объявило о прекращении мероприятий в рамках частичной мобилизации.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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