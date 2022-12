Импорторазрушение: в Минобороны РФ рассказали о планах на 2023 год

Цепочка поставок иностранного вооружения Украине постепенно ломается, заявил Сергей Шойгу

Приоритетной задачей в 2023 году будет продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач, заявил 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства. Проведенная частичная мобилизация позволит и дальше вести наступательные действия, уверен он. В зоне СВО побывали уже свыше 250 тыс. российских солдат и офицеров. Глава министерства также сообщил о поставке Украине вооружений на $97 млрд из стран НАТО. Эксперты отмечают, что изучение опыта борьбы с иностранными образцами позволяет российской армии лучше подготовиться к противодействию западному оружию.

Как заявил в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу, главным приоритетом 2023 года для вооруженных сил будет СВО на Украине.

— Продолжим проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Из более чем 250 тыс. кадровых военнослужащих, побывавших в СВО, государственными наградами отмечены свыше 100 тыс. человек. При этом 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации, объявил Сергей Шойгу.

— Частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий, — объяснил министр обороны на заседании коллегии. — В целом она уже позволила повысить возможности войск и активизировать боевые действия.

Из 300 тыс. человек, призванных в ее рамках, 150 тыс. всё еще проходят подготовку на военных полигонах, оставаясь резервом для операции.

По словам Сергея Шойгу, с начала СВО Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть имевшегося у них вооружения и техники уничтожена. Для восполнения этих потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд.

— США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию, направляют советников и наемников, ведут против нас информационную и санкционную войну, — перечислил глава оборонного ведомства.

В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, из них свыше 70 — военные, остальные — двойного назначения. В зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты.

Российские войска продолжают уничтожать украинские военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям военно-промышленного комплекса и связанным с ними объектам, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокращается военный потенциал Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения, подчеркнул министр обороны.

Высокоточный удар по объекту энергетики Украины

Источник изображения: Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout