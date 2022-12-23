Импорторазрушение: в Минобороны РФ рассказали о планах на 2023 год

Цепочка поставок иностранного вооружения Украине постепенно ломается, заявил Сергей Шойгу

Приоритетной задачей в 2023 году будет продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач, заявил 21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу на итоговой коллегии ведомства. Проведенная частичная мобилизация позволит и дальше вести наступательные действия, уверен он. В зоне СВО побывали уже свыше 250 тыс. российских солдат и офицеров. Глава министерства также сообщил о поставке Украине вооружений на $97 млрд из стран НАТО. Эксперты отмечают, что изучение опыта борьбы с иностранными образцами позволяет российской армии лучше подготовиться к противодействию западному оружию.

Изученный импорт

Как заявил в ходе своего выступления на расширенном заседании коллегии Министерства обороны Сергей Шойгу, главным приоритетом 2023 года для вооруженных сил будет СВО на Украине.

— Продолжим проведение специальной военной операции до полного выполнения задач, — подчеркнул глава оборонного ведомства.

Из более чем 250 тыс. кадровых военнослужащих, побывавших в СВО, государственными наградами отмечены свыше 100 тыс. человек. При этом 120 из них присвоено звание Героя Российской Федерации, объявил Сергей Шойгу.

— Частичная мобилизация была проведена для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения дальнейших наступательных действий, — объяснил министр обороны на заседании коллегии. — В целом она уже позволила повысить возможности войск и активизировать боевые действия.

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец Источник изображения: iz.ru

Из 300 тыс. человек, призванных в ее рамках, 150 тыс. всё еще проходят подготовку на военных полигонах, оставаясь резервом для операции.

По словам Сергея Шойгу, с начала СВО Вооруженные силы Украины понесли значительные потери. Существенная часть имевшегося у них вооружения и техники уничтожена. Для восполнения этих потерь США и страны НАТО в разы увеличили военную помощь киевскому режиму. На поставки оружия Украине 27 стран уже потратили $97 млрд.

— США и их союзники накачивают киевский режим вооружениями, обучают военнослужащих, предоставляют развединформацию, направляют советников и наемников, ведут против нас информационную и санкционную войну, — перечислил глава оборонного ведомства.

В интересах ВСУ работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, из них свыше 70 — военные, остальные — двойного назначения. В зоне боевых действий находятся натовские штабные офицеры, артиллеристы и другие специалисты.

Российские войска продолжают уничтожать украинские военные цели, наносить массированные высокоточные удары по системе военного управления, предприятиям военно-промышленного комплекса и связанным с ними объектам, в том числе энергетики. Разрушается цепочка поставок иностранного вооружения, сокращается военный потенциал Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по исключению гибели гражданского населения, подчеркнул министр обороны.

Высокоточный удар по объекту энергетики Украины Источник изображения: Фото: REUTERS/Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout

— СВО дает уникальную возможность проанализировать современные методы проведения межвидовых операций, применяемые при этом силы и средства для учета в планах совершенствования вооруженных сил, — заявил Сергей Шойгу.

Поставки Украине современного оружия из стран НАТО создают для России уникальную возможность ознакомиться с реальной, а не рекламной результативностью западных вооружений и лучше научиться противодействовать им, объяснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Первоначально США и союзники надеялись, что удастся обойтись запасами советского оружия и боеприпасов, с точечными вливаниями современных западных образцов, — рассказал эксперт. — Его для Киева соскребали со всей Европы. Но из-за огромных потерь этот план не удался и пришлось массово передавать западное вооружение. В руках ВСУ по множеству причин оно работает хуже, чем в НАТО. Мешает не только недообученность личного состава, но и общее несоответствие военного потенциала возможностям целого блока. Это дает нам возможность на практике изучить его не только сильные, но и слабые стороны.

По результатам использования многих импортных систем практические выводы уже сделаны и методы противодействия им найдены. Достаточно вспомнить исчезнувшие из инфополя турецкие «Байрактары», которыми так гордились первоначально в Киеве. Не оправдали надежд и такие образцы, как гаубицы М777 или противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Пепел техники

В Минобороны 21 декабря рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения спецоперации.

— На купянском направлении в результате комплексного огневого поражения противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Песчаное и Берестовое Харьковской области уничтожено до 60 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Фото: ТАСС/Александр Река Источник изображения: iz.ru

Также поражено нефтехранилище, с которого осуществлялось снабжение топливом военной техники ВФУ.

На краснолиманском направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, один танк и пять пикапов. Шесть военнослужащих сложили оружие и сдались в плен, сообщили в Минобороны.

На донецком в ходе наступательных действий российские войска заняли новые господствующие высоты и рубежи. За сутки уничтожено более 80 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты и четыре автомобиля.

На южнодонецком направлении поражена живая сила и военная техника подразделений 72-й механизированной бригады ВФУ и 108-й бригады теробороны. Потери украинских формирований составили до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и четыре пикапа, рассказали в Минобороны.

Оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили 63 артиллерийских подразделения ВФУ на огневых позициях, три артиллерийские системы М-777 производства США, радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300, самоходную огневую установку украинского зенитного ракетного комплекса «Бук-М1», радиолокационную станцию целеуказания П-18, два ангара с вооружением и военной техникой иностранного производства, два склада артиллерийских боеприпасов ВФУ, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и 87 районов сосредоточения войск.

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк Источник изображения: iz.ru

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский штурмовик Су-25 у населенного пункта Красногоровка в ДНР, а также украинский вертолет Ми-8 в районе Артемовска в ДНР.

Войска ПВО РФ за сутки сбили два беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Новокраснянка в ЛНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 348 самолетов, 187 вертолетов, 2691 беспилотный летательный аппарат, 399 зенитных ракетных комплексов, 7179 танков и других боевых бронированных машин, 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3696 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7693 единицы специальной военной техники.

Медаль Суворова

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Батальон капитана Юрия Кашеварова оборонял один из населенных пунктов. Противник открыл огонь по нашим солдатам. В ходе боя Юрий уничтожил две единицы БТР, две машины и большое количество националистов. Также капитан вытащил из-под вражеского огня раненых товарищей, погрузил их в автомобиль и вывез в безопасный район.

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец Источник изображения: iz.ru

— Благодаря смелым и решительным действиям капитана Кашеварова и его подчиненных, удалось не допустить прорыва линии обороны,— рассказали в военном ведомстве.

Группа прапорщика Александра Мурацева выполняла специальные задачи в районе одного из населенных пунктов. В лесополосе Александр заметил хорошо вооруженную группу украинских диверсантов. Было принято решение навязать бой противнику. В ходе столкновения, действуя смело и решительно, Александр Мурацев эвакуировал из-под огня противника раненых товарищей, после чего оказал первую доврачебную помощь. Профессиональные действия Александра Мурацева позволили спасти жизни товарищей, подчеркнули в Минобороны.

Группа под командованием младшего сержанта Петра Илюшина выполняла специальные задачи вблизи одного из населенных пунктов. Продвигаясь по маршруту, Петр обнаружил тщательно замаскированный объект противника. Он решил атаковать позиции националистов. Группа Илюшина открыла шквальный огонь по противнику, который по итогам боя отступил. В ходе осмотра объекта была обнаружена ценная информация, переданная вышестоящему командованию.

За мужество и героизм младший сержант Петр Илюшин награжден медалью Суворова, отметили в Минобороны.

Антон Лавров

Андрей Федоров