Белград и Баку обсуждают возможность поставок продукции оборонной промышленности в третьи страны - Вучич

Баку. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Сербии Александр Вучич видит большой потенциал развития сотрудничества Белграда и Баку в сфере оборонной промышленности.

"Считаю, что мы открываем столь же важные, а может и более важные, новые направления сотрудничества. Речь идет о нашей общей деятельности, обмене технологиями в оборонной сфере и работе, проводимой над некоторыми видами продукции, которые мы вместе можем поставлять на рынки третьих стран, потому что считаю, что, если у нас будет общий подход, то Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал", - заявил в среду в Баку Вучич по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что для проработки этих вопросов стороны уже провели и будут проводить в будущем переговоры. Так, по словам Вучича, "сербская делегация будет часто приезжать в Азербайджан, а азербайджанская делегация через несколько дней посетит Белград".

Президент Сербии добавил, что провел очень плодотворную дискуссию с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.