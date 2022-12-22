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Интерфакс-АВН

Белград и Баку обсуждают возможность поставок продукции оборонной промышленности в третьи страны - Вучич

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Президент Сербии Александар Вучич
Президент Сербии Александар Вучич.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Баку. 21 декабря. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Президент Сербии Александр Вучич видит большой потенциал развития сотрудничества Белграда и Баку в сфере оборонной промышленности.

"Считаю, что мы открываем столь же важные, а может и более важные, новые направления сотрудничества. Речь идет о нашей общей деятельности, обмене технологиями в оборонной сфере и работе, проводимой над некоторыми видами продукции, которые мы вместе можем поставлять на рынки третьих стран, потому что считаю, что, если у нас будет общий подход, то Сербия и Азербайджан имеют большой потенциал", - заявил в среду в Баку Вучич по итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он отметил, что для проработки этих вопросов стороны уже провели и будут проводить в будущем переговоры. Так, по словам Вучича, "сербская делегация будет часто приезжать в Азербайджан, а азербайджанская делегация через несколько дней посетит Белград".

Президент Сербии добавил, что провел очень плодотворную дискуссию с министром оборонной промышленности Азербайджана Мадатом Гулиевым.

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Страны
Азербайджан
Сербия
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