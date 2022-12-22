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ТАСС

Сенатор заявил, что изменения по итогам коллегии МО РФ повысят боеспособность армии

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Виктор Бондарев
Виктор Бондарев.
Источник изображения: © Валерий Шарифулин/ТАСС

Председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев выразил уверенность в том, что будут приняты "определенные серьезные решения"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Структурные изменения в Вооруженных силах РФ, предложенные министром обороны Сергеем Шойгу на коллегии ведомства в среду, повысят боеготовность и боеспособность российской армии, в том числе при проведении спецоперации, заявил председатель комитета по обороне Совета Федерации Виктор Бондарев.

"Министр обороны предложил верховному главнокомандующему структурные изменения и дополнения в состав вооруженных сил, на что президент дал утвердительный ответ <...>. Я думаю, будут приняты определенные серьезные решения, которые будут работать на повышение боеготовности и боеспособности нашей армии, ну и, естественно, помогут в решении тех задач, которые стоят в ходе специальной военной операции", - сказал Бондарев журналистам после заседания.

Он напомнил, что на заседании коллегии президент РФ подвел итоги работы Минобороны за год, в том числе и специальной операции, а также поблагодарил россиян за помощь армии. Кроме того, Шойгу на коллегии поставил задачи военнослужащим на 2023 год. 

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор
Шойгу Сергей
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