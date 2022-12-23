Беспилотники должны быть во всех армейских звеньях - Путин

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что беспилотные летальные аппараты должны быть во всех звеньях армии, возможность получать информацию с них нужно реализовать для каждого бойца.

"Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным, и такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах", - сказал Путин в среду, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

По его словам, беспилотники должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищёнными каналами связи со штабами и командирами.

"Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца, к этому надо идти, к этому надо стремиться", - заявил президент

"Цель должна засекаться максимально быстро, а информация - передаваться для нанесения удара в реальном времени", - сказал Путин.