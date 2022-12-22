«Страна дает армии все, что просят». Путин рассказал о повышении боевых возможностей войск

Путин призвал исследовать вооружение НАТО и применить эти данные для разработок в России

Президент РФ Владимир Путин выступил на заседании коллегии Минобороны в Москве. Глава государства огласил предварительные выводы специальной военной операции на Украине. Он призвал сделать опыт СВО основой для совершенствования боевой учебы, призвал военных прислушиваться к гражданским инициативам и учитывать «даже эмоциональную критику». Путин также сравнил бойцов в зоне СВО с солдатами отечественных войн.

Владимир Путин приехал в здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве, где принял участие в расширенном заседании коллегии МО РФ. Как сообщает ТАСС, на встрече обсуждалось проведение специальной военной операции на Украине и ее предварительные итоги.

В заседании, кроме президента РФ, участвовали также министр обороны Сергей Шойгу, командующие военных округов, всех видов и родов войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и другие высокопоставленные чиновники.

Путин начал свое выступление с минуты молчания - в память о погибших на Украине военнослужащих. После этого президент заявил, что против России применяется активным образом военная мощь «почти всех основных стран НАТО».

Тем не менее, добавил Путин, возможности Вооруженных сил России растут день за днем, и «процесс будет наращиваться».

«Задачи СВО будут, безусловно, выполнены, на всех территориях РФ будет обеспечена безопасность», - подчеркнул Путин.

Он также заявил, что российские военные в спецоперации «действуют мужественно и стойко», сражаются «так же, как в Отечественную войну 1812 года, Первую мировую и Великую Отечественную войну».

Тем не менее, отметил президент, боевые действия на Украине «обозначили вопросы, над которыми предстоит поработать». В числе проблем - вопрос обеспечения военнослужащих связью.

При этом никаких ограничений по финансированию Вооруженных сил нет, «страна дает армии все, что просят».

Кроме того, нужно увеличить и расширить арсеналы современных ударных средств, отметил Путин.

«Определенные проблемы выявила частичная мобилизация, необходимо модернизировать систему военкоматов», - передает слова президента ТАСС.

Говоря о мобилизации, Путин также сообщил, что подготовку на полигонах проходят 150 тыс. человек из всех 300 тыс. мобилизованных россиян. «Это достаточный резерв», - добавил президент.

По словам Путина, опыт СВО должен лечь в основу совершенствования дальнейшей боевой учебы. Минобороны он призвал внимательно относиться к гражданским инициативам и «учитывать критику, даже эмоциональную».

«Сила России всегда была в единстве армии и народа, так будет и сегодня», - считает президент РФ.

Владимир Путин также призвал проверять в реальных боевых условиях тактико-технические характеристики (ТТХ) военной техники. «Что-то работает отлично, что-то требует доработки», - добавил он.

Говорил президент также о ядерных силах. По его словам, РФ будет «поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире».

При этом уровень современных образцов вооружений в ядерных силах РФ «превысил 91%», сообщил Путин.

Он также отметил, что новейшие межконтинентальные ракеты «Сармат» будут поставлены на боевое дежурство «уже в ближайшее время».

Наконец, президент поставил перед военными задачу повысить боевые возможности Воздушно-космических сил (ВКС) РФ. Коснулся он и вопроса беспилотников - российские военные дроны должны быть «интегрированы в единую сеть», а обеспечены ими должны быть все отделения и роты отечественной армии.

Путин также заявил, что вооружения НАТО следует проанализировать и использовать для строительства Вооруженных сил РФ.

«Все это у вас имеется, и все это должно быть тщательно проанализировано, использовано для строительства наших, как я уже говорил, вооруженных сил, для повышения боевых возможностей наших войск, а также отечественных специальных служб. Огромный боевой опыт получили наши части в ходе этой спецоперации. Задача министерства обороны, Генерального штаба, как я уже сказал, тщательно проанализировать этот опыт, максимально быстро систематизировать его и включить в программы и планы обучения личного состава, подготовки войск в целом и поставки в войска необходимой техники», - подытожил он.

Петр Николаев