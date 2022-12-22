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Интерфакс-АВН

Россия в 2022 году передала странам БРИКС спутниковые снимки территорий площадью более 85 тыс. кв. км - РКС

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В офисе компании Российские космические системы
В офисе компании Российские космические системы.
Источник изображения: © Фото : АО "Российские космические системы"

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - РФ в 2022 году передала странам БРИКС результаты космической съемки отечественными спутниками территорий общей площадью свыше 85 тысяч квадратных километров, сообщили в пресс-службе холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в "Роскосмос").

"Предоставление данных ДЗЗ (дистанционное зондирование Земли - ИФ) выполнялось Научным центром оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) холдинга "Российские космические системы" в рамках подписанного в прошлом году соглашения между странами БРИКС по обмену такой информацией для решения проблем, связанных с изменением климата, помощи в охране окружающей среды и ликвидации последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и катастроф", - говорится в сообщении.

"С июня по октябрь 2022 года специалисты оператора космических средств ДЗЗ - НЦ ОМЗ - по контракту с "Роскосмосом" обеспечили космическую съемку зарубежных территорий стран БРИКС в соответствии с поступившими заявками", - сказал руководитель отдела оперативного мониторинга и анализа данных ДЗЗ в НЦ ОМЗ РКС Сергей Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

Он сообщил, что в пилотном проекте Россия также выполняла обработку зарубежных данных для оценки состояния лесных экосистем западной части Алтае-Саянского региона.

"В процессе взаимодействия уполномоченных организаций проходил отладку механизм обмена данными ДЗЗ между космическими агентствами стран БРИКС", - сказал Иванов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РКC
Роскосмос
Персоны
Иванов Сергей
Проекты
БРИКС
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