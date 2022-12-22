Роскосмос подал официальную заявку на продолжение работ на МКС до 2028 года - Борисов

Москва. 21 декабря. ИНТЕРФАКС - "Роскосмос" подал официальную заявку на продолжение работ на Международной космической станции (МКС) до 2028 года, заявил глава госкопорации Юрий Борисов.

"Сегодня мы имеем разрешение работы на МКС до 2024 года включительно. И мы уже подали заявку о продолжении до 2028 года", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

24 октября текущего года вице-премьер РФ, глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что Россия считает возможным продлить эксплуатацию МКС до 2028 года.

По его словам, специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" не выявили технических проблем, препятствующих продлению срока эксплуатации российского сегмента МКС после 2024 года.

4 октября исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергей Крикалев сообщил, что госкорпорация надеется получить в следующем году разрешение от правительства РФ продолжить участие в проекте МКС после 2024 года.

Действующее соглашение об эксплуатации МКС истекает в 2024 году. Российская сторона заявляла о намерении выйти из проекта после 2024 года, однако точная дата не была определена.