Politico: США, скорее всего, откажут Зеленскому в поставках нового высокоточного оружия

По данным издания, США, скорее всего, откажут президенту Украины Владимиру Зеленскому в поставках нового высокоточного оружия

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский во время переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне намерен запросить у Белого дома самый большой объем военной помощи с момента начала специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщила в среду газета Politico со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, во время встречи с Байденом украинская делегация, скорее всего, будет настаивать на поставках баллистических ракет MGM-140 ATACMS (дальность стрельбы до 310 км), а также дронов MQ-9 Reaper и MQ-1C Gray Eagle, которые могут оснащаться ракетами AGM-114 Hellfire.

"Зеленскому нужно оружие большей дальности, чтобы он мог заранее отреагировать на ожидаемое наступление России, ему нужна немедленная финансовая поддержка, чтобы украинское правительство продолжало работать, и он знает, что Конгресс примет решения по этим вопросам на текущей неделе", - сообщил Politico бывший посол США на Украине (2006-2009) Уильям Тейлор.

При этом, по данным издания, "американские чиновники не готовы пойти на встречу" Киеву в данном вопросе. Одной из причин этого является нежелание администрации Байдена провоцировать Россию на более жесткий ответ на Украине, несмотря на опасения представителей Зеленского, что без оружия Пентагона они будут неспособны на активные наступательные действия.

Во вторник портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Зеленский в среду, 21 декабря, посетит американскую столицу и выступит с речью на совместном заседании Палаты представителей и Сената Конгресса США. Ожидается, что он поблагодарит законодателей за миллиарды долларов военной помощи Украине, а также попросит увеличить объемы предоставляемых Киеву финансовых средств. Как напоминает портал, это будет первый визит Зеленского в США с начала специальной военной операции РФ на Украине. Помимо этого, сообщил CNN, украинский лидер лично встретится с президентом США Джо Байденом для обсуждения помощи Киеву.