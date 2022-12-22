Турецкие военные самолеты вылетели из киевского аэропорта Борисполь через 10 месяцев после начала СВО

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Из аэропорта Борисполь в столице Украины Киеве вылетели два военно-транспортных самолета Airbus A400M Военно-воздушных сил Турции. Об этом сообщило сразу несколько украинских средств массовой информации.

Турецкие военные самолеты находились в украинском аэропорту десять месяцев. Они не смогли покинуть Украину к моменту начала специальной военной операции российских вооруженных сил, после чего вылет их с территории страны был затруднен.

По официальным данным, эти самолеты были посланы на Украину с гуманитарными грузами. Но по другой версии, как утверждает ряд источников, самолеты доставили в Киев беспилотные летательные аппараты «Байрактар». Назад они должны были вывезти с украинской территории группу турецких граждан. Однако украинские власти месяцами не разрешали вылет турецких самолетов.

По одной из версий, в Киеве рассчитывали, что самолеты могут попасть под российские удары, после чего можно будет говорить о том, что ВС РФ бьют по военной технике НАТО. Но этого не случилось за 10 месяцев. Что касается турецких граждан, то они покинули Украину через российскую территорию, за что потом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган благодарил президента России Владимира Путина.

Не исключено, что именно на одном из турецких самолетов территорию Украины покинул и президент Владимир Зеленский, который отправился в США выступать перед Конгрессом и встречаться с главой Белого дома Джо Байденом. Из опасений, что президентский борт может быть сбит, украинского лидера могли целенаправленно вывезти на одном из турецких транспортников.