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Вестник Мордовии

Бронированные подарки ВСУ Порошенко MLS SHIELD - уничтожает армия России

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Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Российская армия упорно перемалывает различную бронетехнику, состоящую на вооружении украинских неонацистских формирований.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", в августе стало известно, что бывший президент Петр Порошенко приобрел для одной из десантно-штурмовых бригад одиннадцать итальянских бронеавтомобилей MLS SHIELD с колесной формулой 4х4.

Эти боевые машины, имеющие массу 15000 кг, с собственным экипажем в три человека, способны вмещать еще семь военнослужащих или 3500 кг груза.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

На них установлены 360-сильные турбодизели и автоматические коробки передач. Максимальная скорость по шоссе - 110 км/ч.

В качестве вооружения возможно применение американского 40-мм автоматического гранатомета Mark 19 либо 7,62-мм или 12,7-мм пулеметов.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Бортовая броня выдерживает попадание пуль стрелкового оружия и осколков артиллерийских боеприпасов. Отмечалось, что разработчики значительно усилили характеристики противоминной защиты.

Однако ничего из упомянутого не помогло в ходе реальных боевых действий. Так, в прошлом месяце появились фотографии одного такого броневика, выведенного из строя воинами-освободителями на харьковском направлении. В результате попадания противотанкового боеприпаса в левой стороне моторного отсека образовалась пробоина внушительных размеров. Ударная волна и осколки вдребезги разбили лобовое стекло, по всей видимости, поразив водителя.

Источник изображения: Фото: "РГ: русское оружие"

Буквально на днях в Сети появились фотографии уже другой машины. Видно, что она лишилась одной из передних бронированных дверей. Были получены и другие повреждения, в результате которых MLS SHIELD лишился возможности передвигаться самостоятельно.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Mk.19
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