«Непобедимое оружие Путина». Newsweek - о российских ракетных комплексах «Авангард»

Newsweek назвал систему "Авангард" неуязвимым и непобедимым "оружием Путина"
Россия приняла на вооружение еще одну "смертоносную" систему вооружения «Авангард», написала 18 декабря обозреватель журнала Newsweek Халеда Рахман со ссылкой на Минобороны РФ. Он назвал эту систему "непобедимым оружием Путина". Подробнее - в материале "Газеты.Ru".
В субботу министерство обороны РФ поделилось кадрами подготовки «Авангарда», гиперзвукового планирующего летательного аппарата с ядерными боеголовками. Он был дислоцирован в Оренбургской области на Южном Урале, передает государственное информационное агентство ТАСС.
В ведомстве также распространили кадры второго полка, который будет укомплектован «Авангардом». «Очередной полк с ШПУ «Авангард» заступил на боевое дежурство в Оренбургской области», - цитирует Newsweek сообщение МО РФ в Telegram-канале министерства.
Российские официальные лица заявили, что это оружие способно летать со скоростью, в 27 раз превышающую скорость звука, и его невозможно перехватить, говорится в материале:
По словам президента, "Авангард" способен совершать резкие маневры на пути к цели, а это означает, что он «абсолютно неуязвим для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны». Путин снова отметил возможности "Авангарда" после испытательного пуска с Домбаровской ракетной базы в декабре того же года.
В то время бывший министр обороны России Сергей Иванов заявил, что в России имеется 12 новых систем «Авангард», которые были разработаны по относительно низкой цене".
Согласно проекту противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований, «Авангард» весит около 2000 кг, имеет дальность полета более 6000 км и способен нести ядерную или обычную боевую нагрузку, подчеркивается в статье.
Минобороны России сообщало, что первый ракетный комплекс «Авангард» поступил на вооружение в конце 2019 года. «Авангард» - одна из двух систем, разработанных в России, которые «способны летать по траектории над южным полюсом, чтобы приблизиться к континентальной части США с юга.
- говорится в отчете американского Национального центра воздушной и космической разведки за 2020 год.
Newsweek связался с Минобороны России и Пентагоном для получения комментариев, однако ответы ведомств в заметке Халеды Рахман не приводятся.
Григорий Плакучев