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Интерфакс-АВН

В Белоруссии успешно испытали имитатор воздушных целей для зенитных управляемых ракет

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ВС Белоруссии
Военнослужащий ВС Белоруссии.
Источник изображения: www.belvpo.com

Минск. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - В Вооруженные Силы Белоруссии успешно испытали и до конца года поставят в войска имитатор инфракрасного излучения, который используется при обучении и тренировке стрелков-зенитчиков, сообщили в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии.

"На 174 учебном полигоне (Доманово) специалистами ВВС и войск ПВО с участием специалистов РПУП "Завод точной электромеханики" проведены исследовательские испытания имитатора инфракрасного излучения воздушного объекта ИКИ-1, целью которых являлась оценка возможности принятия его на снабжение Вооруженных сил", - проинформировали в ГВПК.

"При испытаниях на полигоне все образцы ИКИ-1 полностью подтвердили заявленные тактико-технические характеристики и надежность в сложных условиях войсковой эксплуатации при практическом применении. Выявлены и анализируются специалистами их новые возможности для организации подготовки расчетов различных средств ПВО. До конца текущего года планируется осуществить постановку имитатора ИКИ-1 на снабжение Вооруженных Сил", - отметили в Госкомвоенпроме.

По информации ГВПК, изделие имитирует воздушную цель для зенитных управляемых ракет с тепловой головкой самонаведения. Имитатор предназначен для использования при обучении и тренировке стрелков-зенитчиков переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", "Игла-1", расчетов зенитных ракетных комплексов "Стрела-10".

"Кроме того, ИКИ-1 может использоваться для подсвечивания (обозначения) в видимом и тепловизионном диапазонах длин волн мишеней для зенитного пушечно-ракетного комплекса "Тунгуска", ЗРК "Оса-АКМ", ЗРК "Тор", зенитной установки ЗУ-23 в условиях полигона", - говорится в сообщении.

Особенностью конструкции является возможность имитации приближающегося (удаляющегося) воздушного объекта за счет изменения интенсивности инфракрасного излучения.

ИКИ-1 является полностью белорусской разработкой. Опытно-конструкторская работа по его созданию была завершена в мае текущего года.

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Страны
Белоруссия
Продукция
Оса-АКМ
Стрела-10
Тунгуска
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