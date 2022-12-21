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Интерфакс-АВН

Порядка 100 тыс. IT-специалистов покинули РФ в этом году - Шадаев

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Программист за работой
Программист за работой.
Источник изображения: © Фото : Pexels / Lucas

Минцифры против жестких ограничений на "удаленку" для таких специалистов

Москва. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Порядка 100 тыс. IT-специалистов уехали из РФ в 2022 году, это примерно 10% от общего числа сотрудников, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

"Действительно, у нас, если брать две волны отъезда IT-специалистов, то до 10% сотрудников IT-компаний уехали из страны и не вернулись. Если в сумме брать, порядка 100 тыс. IT-специалистов находятся за пределами нашей страны", - сказал Шадаев на "правительственном часе" в Госдуме во вторник.

Он отметил вместе с тем, что 80% из уехавших продолжают работать на российские компании.

Министр напомнил, что ведомство выступает против жестких ограничений на удаленную работу для таких специалистов: вопрос об этом "ставить сейчас преждевременно".

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Страны
Россия
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