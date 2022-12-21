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Интерфакс-АВН

Возможное место утечки в "Союзе МС-22" может оказаться дренажным отверстием корабля - NASA

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"Союз МС-22" (справа)
"Союз МС-22" (справа).
Источник изображения: NASA TV

Вашингтон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Найденное рукой-манипулятором американского сегмента МКС отверстие в системе охлаждения корабля "Союз МС-22" может оказаться одним из дренажных отверстий радиатора, сообщило во вторник Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ранее NASA передало "Роскосмосу" информацию по результатам осмотра корабля с помощью камер, установленных на роботизированной руке-манипуляторе Canadarm-2. В ходе осмотра было обнаружено "маленькое отверстие, а также определено, что обшивка радиатора вокруг него обесцветилась".

"Роскосмос" изучает видеоинформацию, чтобы определить, образовалось ли отверстие в результате попадания (в обшивку) обломка микрометеорита или же это одно из дренажных отверстий радиатора, специально проделанных в ходе создания корабля", - говорится в сообщении.

Накануне глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал в системе охлаждения наличие небольшого отверстия 0,8 мм из-за которого произошла разгерметизация.

По его данным, решения по ситуации с поврежденным кораблем будут приняты на совещании 27 декабря. Подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС к 19 февраля.

В "Роскосмосе" сообщали, что необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС нет.

Раннее в госкорпорации сообщали, что специалисты "Роскосмоса" провели осмотр внешней поверхности корабля "Союз МС-22" и обнаружили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22".

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз", пристыкованного к МКС. По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
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