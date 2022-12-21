Министр обороны Болгарии прибыл в Киев для обсуждения дальнейшего военного сотрудничества с Украиной

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Министр обороны Болгарии прибыл на Украину для обсуждения дальнейшего сотрудничества с режимом Зеленского и обсуждения поставок военной помощи. Об этом сообщил глава украинского военного ведомства Алексей Резников.

В понедельник, 19 декабря, в Киев прибыл болгарский министр обороны Димитар Стоянов, как сообщается, обсудить с руководством украинского Минобороны перспективы военного сотрудничества и конечно же поставки вооружений. Сам визит удивления не вызывает, его стоило ожидать после того, парламент Болгарии проголосовал за присоединение к странам Европы, оказывающим военную помощь Украине. Просто ранее Стоянов довольно резко высказывался в отношении поставок оружия Киеву, фактически отказав в поставках зенитных систем и боевой авиации, заявив, что они нужны самой Болгарии.

Однако он в Киеве и что это будет означать, мы узнаем позже, если такая информация появится. Пока же довольный Резников всячески показывает Стоянову, что очень рад его видеть.

Честь приветствовать министра обороны Болгарии Димитара Стоянова в Украине. Благодарен за решение Болгарии оказать помощь в обеспечении безопасности Украины. С нетерпением ожидаем дальнейшего развития оборонного сотрудничества между Украиной и Болгарией

- заявил он.

Как сообщают украинские источники, Киев попытается использовать этот визит себе на пользу и выпросить у Болгарии оставшееся от Советского Союза оружие и технику. Все дело в том, что у болгар имеются примерно 90 советских танков Т-72М1, большая часть из которых должна была пройти модернизацию, и отдавать их Киеву они не намерены. Кроме того, болгарская ПВО имеет на вооружении ЗРС С-300ПМУ в количестве двух дивизионов, а также ЗРК "Куб" и С-200.