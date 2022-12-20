На территории Белоруссии проходит боевое слаживание российских и белорусских подразделений, учения будут регулярными - Путин

Танк Т-72Б3 во время вывода войск после участия в российско-белорусских учениях «Союзная решимость-2022».

Минск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут проводить регулярные военные учения и совместно производить военную технику.

"В рамках последовательной реализации совместной военной доктрины России и Белоруссии ведется совместное военное планирование, действует совместная региональная группировка войск", - сказал Путин после переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в понедельник в Минске.

"В настоящее время на территории Белоруссии проводятся мероприятия боевого слаживания соединений и воинских частей наших стран. Создана и несёт боевое дежурство единая система противовоздушной обороны", - сказал российский лидер.

"Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран, уделять приоритетное внимание подготовке войск, повышению их боеготовности, боеспособности и продолжать практику регулярных совместных учений и других мероприятий оперативной и боевой подготовки, осуществлять взаимные поставки востребованных вооружений и вместе заниматься производством новой военной техники", - сказал Путин.

Минобороны РФ сообщало о тренировке на полигонах Белоруссии российских танкистов, мотострелков, артиллеристов, подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженеров и медицинского отряда специального назначения Западного военного округа.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщало, что в республику для создания совместной группировки войск прибудут до 9 тыс. российских военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.

10 октября Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".