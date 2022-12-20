Совместные разработки и кооперация России и Белоруссии в сфере ВТС являются перспективным направлением - Путин

Минск. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Сотрудничество России и Белоруссии в военно-технической сфере предусматривает не просто взаимные поставки, но и совместные разработки и кооперацию, заявил президент РФ Владимир Путин.

На российско-белорусских переговорах в Минске в расширенном составе Путин обратил внимание на перспективные сферы двустороннего сотрудничества. "Есть направления, связанные с военно-техническим взаимодействием, это не только взаимные какие-то поставки, но, на мой взгляд, что чрезвычайно важно, это совместная работа, разработки и кооперация в этой сфере, в том числе и по развитию высокотехнологичных отраслей производств", - сказал президент РФ.

Он подчеркнул, что эти вопросы находятся в сфере внимания руководства России и Белоруссии. "И, на мой взгляд, мы должны сегодня подвести итоги того, что было сделано ведомствами и правительствами в целом, посмотреть, что нужно сделать в ближайшей перспективе", - сказал Путин.