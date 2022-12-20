Необходимости в экстренной эвакуации космонавтов с МКС нет - "Роскосмос"

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - В "Роскосмосе" заявили, что после повреждения приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22", пристыкованного к Международной космической станции (МКС), необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.

"Необходимости в экстренной эвакуации в настоящее время нет", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в понедельник.

"Превышение температурного режима в корабле "Союз МС-22" допустимо и не критично ни для функционирования техники, ни для здоровья космонавтов в случае необходимости их нахождения в корабле", - говорится в сообщении.

Раннее в госкорпорации сообщали, что специалисты "Роскосмоса" провели осмотр внешней поверхности корабля "Союз МС-22" и обнаружили возможное место повреждения приборно-агрегатного отсека корабля "Союз МС-22".

По данным госкорпорации, решения по ситуации с поврежденным кораблем "Союз МС-22" будут приняты на совещании в конце декабря. Там также заявили, что подготовка корабля "Союз МС-23" на Байконуре при необходимости может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам исполнительного директора "Роскосмоса" по пилотируемым программам Сергея Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз", пристыкованного к МКС. По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

Крикалев также сообщил, что специалисты на Земле проводят анализ последствий утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В "Роскосмосе" и NASA ранее заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.