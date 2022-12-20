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Интерфакс-АВН

Спутниковую группировку "Марафон" задействуют в интересах авиации - "Роскосмос"

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Проект «Сфера»
Проект «Сфера».
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Орбитальную группировку "Марафон", входящую в федеральный проект "Сфера", планируют задействовать в интересах авиации, сообщили в понедельник в "Роскосмосе".

"На базе космических аппаратов "Марафон" в рамках существующих ограничений по массе и энергетике предполагается реализовать сервисы мобильного интернета вещей, а также решать задачи в интересах авиации", - говорится в сообщении.

"Аппараты предполагается изготавливать серийно, с периодичностью выпуска изделий - один спутник в два дня", - сообщили в "Роскосмосе".

По данным госкорпорации, орбитальная группировка "Марафон IoT" будет состоять из 264 спутников и обеспечит охват всего земного шара.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети спутников для обеспечения территории РФ и других стран интернетом и телефонной связью.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
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