Российские военные проведут в Белоруссии батальонные тактические учения - Минобороны РФ

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Российские военные, которые прибыли в Белоруссию в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Окончательную характеристику боеспособности и боеготовности подразделений командование даст на завершающем этапе слаживания - после проведения батальонных тактических учений", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что российские военные на полигонах в Белоруссии "продолжают курс интенсивной боевой подготовки".

"Занятия по боевой подготовке и боевому слаживанию подразделений Западного военного округа проводятся в дневное и ночное время ", - говорится в сообщении.

"Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в Белоруссии высокий", - заявили военные.

В ноябре Минобороны РФ сообщало о тренировке на полигонах Белоруссии российских танкистов, артиллеристов, подразделений связи, радиоэлектронной борьбы, инженеров и медицинского отряда специального назначения Западного военного округа.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщало, что в республику для создания совместной группировки войск прибудут до 9 тыс. российских военнослужащих и несколько сотен единиц бронетехники.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск "в связи с обострением на западных границах Союзного государства".