Новейший эсминец D67 Mormugao проекта 15В официально вошёл в боевой состав индийского флота

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Военно-морские силы Индии пополнились новейшим эсминцем D67 Mormugao проекта 15В. Официальный ввод корабля в боевой состав флота прошел на верфи индийской судостроительной компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбае. Об этом сообщает пресс-служба индийского Минобороны.

Ранее данный эсминец уже был передан военным, но в состав флота зачислен не был, видимо корабль проходил окончательные испытания. Церемония проходила на этой же верфи в конце ноября. Теперь же эсминец официально вошел в боевой состав индийского флота. На церемонии присутствовал министр обороны Индии Раджнатх Сингх, назвавший Mormugao "одним из самых мощных" кораблей, построенных Индией самостоятельно.

Корабль Mormugao - один из самых технологически совершенных ракетоносных кораблей в мире. Состоящий на 75% из комплектующих местного производства, он является свидетельством высокого уровня Индии в проектировании и разработке военных кораблей и ярким примером растущих возможностей нашего местного оборонного производства

- заявил Сингх.

D67 Mormugao является вторым кораблем в серии из четырех эсминцев проекта 15В, строительство которых ведет Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в интересах индийских ВМС. Головной корабль серии эсминец D66 Visakhapatnam вошел в состав флота год назад, 5 ноября 2021 года. Еще два корабля индийский флот планирует получить до 2024 года включительно.

Корабль построен по проекту 15В — усовершенствованной версии проекта 15А типа Kolkata. У нового проекта изменена надстройка, снижающая радиолокационную заметность, установлена гидроакустическая станция в носовой части и модернизированная мачта, на которой размещена основная радиолокационная станция. Длина эсминца составляет 163 м, ширина — 17,4 м, полное водоизмещение — 8100 т. Корабль может развивать скорость более 30 узлов и преодолевать до 4000 миль без дозаправки. Вооружение - 16 ПКР BraMos в вертикальных ПУ, израильский ЗРК большой дальности LRSAM (Barak 8ER) с 32‑зарядной ПУ, 76-мм/62 артиллерийская установка Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, четыре 30-мм артиллерийских комплекса АК-630, 533-мм торпедные аппараты, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.