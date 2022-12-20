Войти
Военное обозрение

Новейший эсминец D67 Mormugao проекта 15В официально вошёл в боевой состав индийского флота

223
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы Индии пополнились новейшим эсминцем D67 Mormugao проекта 15В. Официальный ввод корабля в боевой состав флота прошел на верфи индийской судостроительной компании Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в Мумбае. Об этом сообщает пресс-служба индийского Минобороны.

Ранее данный эсминец уже был передан военным, но в состав флота зачислен не был, видимо корабль проходил окончательные испытания. Церемония проходила на этой же верфи в конце ноября. Теперь же эсминец официально вошел в боевой состав индийского флота. На церемонии присутствовал министр обороны Индии Раджнатх Сингх, назвавший Mormugao "одним из самых мощных" кораблей, построенных Индией самостоятельно.

Корабль Mormugao - один из самых технологически совершенных ракетоносных кораблей в мире. Состоящий на 75% из комплектующих местного производства, он является свидетельством высокого уровня Индии в проектировании и разработке военных кораблей и ярким примером растущих возможностей нашего местного оборонного производства

- заявил Сингх.

D67 Mormugao является вторым кораблем в серии из четырех эсминцев проекта 15В, строительство которых ведет Mazagon Dock Shipbuilders Limited (MDL) в интересах индийских ВМС. Головной корабль серии эсминец D66 Visakhapatnam вошел в состав флота год назад, 5 ноября 2021 года. Еще два корабля индийский флот планирует получить до 2024 года включительно.

Корабль построен по проекту 15В — усовершенствованной версии проекта 15А типа Kolkata. У нового проекта изменена надстройка, снижающая радиолокационную заметность, установлена гидроакустическая станция в носовой части и модернизированная мачта, на которой размещена основная радиолокационная станция. Длина эсминца составляет 163 м, ширина — 17,4 м, полное водоизмещение — 8100 т. Корабль может развивать скорость более 30 узлов и преодолевать до 4000 миль без дозаправки. Вооружение - 16 ПКР BraMos в вертикальных ПУ, израильский ЗРК большой дальности LRSAM (Barak 8ER) с 32‑зарядной ПУ, 76-мм/62 артиллерийская установка Leonardo (Oto Melara) Super Rapid, четыре 30-мм артиллерийских комплекса АК-630, 533-мм торпедные аппараты, две реактивные бомбометные установки РБУ-6000.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
Barak-8
АК-630 Ласка
РБУ-6000
Компании
Leonardo
Mazagon Dock
Похожие новости
28.11.2022
Индийские ВМС пополнились эсминцем D67 Mormugao проекта 15В
20.01.2022
ВМС Индия получили эсминец «Вишакхапатнам»
04.11.2021
В состав ВМС Индии введен новый эскадренный миноносец Visakhapatnam
11.03.2021
На верфи GRSE заложен киль третьего фрегата класса "Нилгири" для ВМС Индии
17.12.2020
На верфи GRSE спущен на воду второй фрегат класса "Нилгири" для ВМС Индии
16.11.2018
На верфи GRSE заложен киль фрегата "Проекта 17A" для ВМС Индии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.12 05:39
  • 40030
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 20.12 01:05
  • 6
Киевский зонт
  • 20.12 00:45
  • 2
В Самарской области планируется сформировать кластер беспилотной авиации
  • 19.12 21:58
  • 1
Институт РАН: повредить "Союз" мог микрометеорит потока Геминиды или космический мусор
  • 19.12 21:19
  • 2
Эксперт назвал основное преимущество поставленного ВС РФ комплекса «Пенициллин»
  • 19.12 13:35
  • 92
ВВС США и Northrop Grumman представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider 2 декабря
  • 19.12 01:45
  • 2334
Как насчёт юмористического раздела?
  • 19.12 00:54
  • 87
«Благодаря «Сычу» Су-34 стали истребителями шестого поколения»
  • 18.12 23:03
  • 6
«Сухого» место: новейшие истребители поступят в морскую авиацию
  • 18.12 13:51
  • 8
Новый российский истребитель получит технологии Су-57
  • 17.12 20:30
  • 1
В России оценили возможное переоснащение украинских авиабомб
  • 17.12 19:00
  • 4
В России создадут опытные образцы самолета «Партизан» в 2023 году
  • 17.12 17:14
  • 7
Расчеты комплексов "Аистенок" ВВО продолжают эффективно вести контрбатарейную борьбу в зоне СВО
  • 17.12 17:13
  • 2
Гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе из-за действий Азербайджана обострилась, заявил Пашинян
  • 17.12 17:13
  • 3
Главные события 2022 года в военной сфере