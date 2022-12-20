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Интерфакс-АВН

Россия и КНР проведут военно-морские учения 21-27 декабря в Восточно-Китайском море

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Противолодочные вертолеты ВМС НОАК
Противолодочные вертолеты ВМС НОАК.
Источник изображения: invoen.ru

Москва. 19 декабря. ИНТЕРФАКС - Россия и Китай проведут с 21 по 27 декабря в Восточно-Китайском море военно-морские маневры с практическими ракетными и артиллерийскими стрельбами, сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота вышел в море из Владивостока для участия в совместном российско-китайском военно-морском учении "Морское взаимодействие-2022", которое пройдёт в период с 21 по 27 декабря в акватории Восточно-Китайского моря", - говорится в сообщении.

По словам российских военных, в ходе активной части учения запланированы совместные ракетные и артиллерийские стрельбы, отработка совместных противолодочных действий с практическим применением оружия.

"Основной целью учения является укрепление военно-морского сотрудничества между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сообщили в Минобороны РФ.

"Помимо корабельной составляющей к учению будут привлечены самолёты и вертолёты морской авиации Тихоокеанского флота и ВМС НОАК", - говорится в сообщении.

Россию на учениях представят флагман Тихоокеанского флота крейсер "Варяг", фрегат "Маршал Шапошников", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Совершенный".

От военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая будут задействованы 2 эскадренных миноносца, 2 сторожевых корабля, корабль комплексного снабжения, а также дизельная подводная лодка, сообщили в Минобороны РФ.

Впервые военно-морские маневры с участием флотов РФ и КНР прошли в августе 2005 года в Жёлтом море в рамках учений ШОС. С 2012 года вне рамок ШОС проходят ежегодные специализированные военно-морские учения "Морское взаимодействие", направленные на укрепление боеспособности России и Китая по совместному противостоянию угрозам на море, сообщили в Минобороны РФ.

Россия и Китай на регулярной основе проводят совместное патрулирование стратегической авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

30 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские и китайские стратегические самолеты провели многочасовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В составе авиагруппы были стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС Китая.

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