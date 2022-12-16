Поставка ЗРК Patriot Киеву будет означать расширение американского участия в украинском конфликте - МИД РФ

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Поставка Вашингтоном Украине ЗРК Patriot станет очередным провокационным шагом и будет означать расширение участия США в конфликте, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если утечки в СМИ со ссылкой на некие анонимные официальные источники, официальных лиц, но анонимных, о планируемом Белым домом объявлении касательно поставок комплексов Patriot режиму в Киеве подтвердятся, это станет очередным провокационным шагом США. Вашингтон уже сделал себя стороной конфликта в практической плоскости", - сказала она на брифинге.

Она продолжила: "Принимая во внимание растущие объёмы прямой американской военной помощи, включая присутствие военнослужащих США на земле, передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, будет означать расширение вовлеченности кадровых американских военных в боевые действия со всеми вытекающими последствиями".