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Интерфакс-АВН

Поставка ЗРК Patriot Киеву будет означать расширение американского участия в украинском конфликте - МИД РФ

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Поставка Вашингтоном Украине ЗРК Patriot станет очередным провокационным шагом и будет означать расширение участия США в конфликте, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если утечки в СМИ со ссылкой на некие анонимные официальные источники, официальных лиц, но анонимных, о планируемом Белым домом объявлении касательно поставок комплексов Patriot режиму в Киеве подтвердятся, это станет очередным провокационным шагом США. Вашингтон уже сделал себя стороной конфликта в практической плоскости", - сказала она на брифинге.

Она продолжила: "Принимая во внимание растущие объёмы прямой американской военной помощи, включая присутствие военнослужащих США на земле, передача столь сложного вооружения, обращение с которым требует многомесячной подготовки, будет означать расширение вовлеченности кадровых американских военных в боевые действия со всеми вытекающими последствиями".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
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