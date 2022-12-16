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ЦАМТО

Reuters: бюджетный комитет бундестага одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35

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Источник изображения: Фото: USAF

ЦАМТО, 15 декабря. Бюджетный комитет немецкого парламента одобрил сделку с США по закупке истребителей F-35 на сумму 10 млрд. евро. Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

"Бюджетный комитет парламента Германии 14 декабря одобрил закупку на 10 млрд. евро (10,5 млрд. долл.) истребителей F-35 производства Lockheed Martin", – приводит агентство слова двух неназванных членов комитета.

Первые восемь истребителей могут быть поставлены ФРГ в 2026 году.

Ранее американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением на сумму 8,4 млрд. долл.

Истребители производства американской компании Lockheed Martin по мере получения будут заменять самолеты Tornado, отмечает агентство.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
F-35
Panavia Tornado
Компании
Lockheed-Martin
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