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ТАСС

В Приморье во время ходовых испытаний корвет "Резкий" провел артиллерийские стрельбы

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Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

В ходе испытаний также проверили работу главной энергетической установки, корабельных систем и устройств

ВЛАДИВОСТОК, 15 декабря. /ТАСС/. Корвет "Резкий", построенный для Тихоокеанского флота, провел артиллерийские стрельбы из установки АК-630М во время ходовых испытаний в заливе Петра Великого в Приморье. Об этом сообщила в четверг пресс-служба флота.

"На выходе в море сдаточная команда корабля провела испытания главного калибра - артиллерийской установки А-190. Помимо проверки основной артиллерийской установки, выполнялась стрельба из артиллерийской установки АК-630М", - сообщила пресс-служба.

В ходе испытаний также были проверены ходовые показатели корвета, работа главной энергетической установки, корабельных систем и устройств. Проведена настройка и синхронизация аппаратуры внутрикорабельных систем управления кораблем и корабельным оружием.

Корвет "Резкий" - четвертый в серии многоцелевой сторожевой корабль проекта 20380. Был заложен на Амурском судостроительном заводе в 2016 году. В конце октября 2021 года в транспортном доке "Зея" он был доставлен во Владивосток для достройки и дооборудования на сдаточной базе Амурского судостроительного завода. 

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Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Пётр Великий
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АСЗ
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20380 Корвет-1
ТОФ
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